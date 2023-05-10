Малышей города Назарово приглашают на праздник «Карапузы, на старт!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири состоится фестиваль «Столица здоровья», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации г. Назарово, ФСЦ «Лидер», Центральной библиотечной системы г. Назарово, «Управление социальной защиты населения» по г. Назарово и Назаровскому району , «Многопрофильного молодежного центра «Бригантина», краевого геронтологического центра «Тонус».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главные темы фестиваля – здоровый образ жизни с младенчества и активное долголетие.

В каждом городе фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» под девизом – «Расти здоровым, малыш!».

Семейный праздник состоится в субботу, 3 июня, в физкультурно-спортивном центре «Лидер». Организаторы приглашают карапузов г. Назарово от 8 месяцев до 4,5 лет. Вести здоровый образ жизни нужно с пеленок!

Что будем делать? Ползать, бегать, играть! Несколько площадок «Губернских аптек» будут посвящены здоровью и красоте: бесплатная диагностика стопы, измерение артериального давления взрослым, консультации о детских витаминах, для мам – о новинках аптечной косметики.

Специалисты «Центра социальной помощи семье и детям» ответят на вопросы о государственных услугах, направленных на правильное психическое и физическое развитие малышей. Свои фотоуголки, развлекательные и познавательные площадки, где можно будет рисовать, играть, читать, откроют «Комсомольская правда», детская библиотека г. Назарово и другие соорганизаторы праздника.

Главное событие праздника – старты для карапузов. Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию. Ее протяженность зависит от возраста:

- от 8 месяцев до 1 года – 7 метров;

- 1–2 года – 13 метров;

- 2–3 года – 13 метров;

- 3–4,5 года – 26 метров (по 13 метров туда и обратно).

В каждой возрастной группе – до 15 карапузов.

Необходима предварительная регистрация.

Все дети получат фирменные медали, сувениры и дипломы. Время не фиксируется, в наших стартах здоровья – победители все!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Тема для образов – здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты – любое творчество приветствуется. Победители будут выбраны зрительским голосованием в каждой возрастной группе.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» стартует 10 мая 2023 года и продлится до полного комплектования групп.

Для регистрации отправьте заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в заявке укажите город, имя, фамилию и полную дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон.

Работа развлекательных площадок с 9.30.

Торжественное открытие праздника в 10.00.

Вход на мероприятие для зарегистрированных участников – свободный.

Все подробности о «Карапузах, на старт!» в вопросах и ответах здесь.

Группа праздника

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Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации г. Назарово, ФСЦ «Лидер», Центральной библиотечной системы г. Назарово, «Управления социальной защиты населения» по г. Назарово и Назаровскому району, «Многопрофильного молодежного центра «Бригантина», краевого геронтологического центра «Тонус».