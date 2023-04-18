Фестиваль «Столица здоровья» - это яркие эмоции и полезные знания

Фото: Мария ЛЕНЦ

В каждом городе фестиваля проходит фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» для малышей от 8 месяцев до 4 лет. И это первые в их жизни спортивные соревнования! Конечно же, с медалями, дипломами и подарками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Людей серебряного возраста мы приглашаем на образовательную площадку с лекциями о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, с дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами. Все участники получают в подарок журнал «Серебряный возраст», который подготовлен специально для фестиваля «Столица здоровья».

Как прошел фестиваль «Столица здоровья» в Канске и какая информация пригодится не только жителям этого города, но и всем красноярцам?

Ползком и бегом за первой медалью

Ползком, бегом с помощью мам, пап, старших братьев и сестер все 56 спортсменов Канска от 8 месяцев до 4 с половиной лет добрались до своей первой в жизни медали!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Маленькая Яна спала почти до самого старта, набиралась сил. И не очень поняла, куда все так торопятся?

- Обычно она у нас шустрая, - удивились мама и бабушка.

Милана пришла с самой большой и самой нарядной группой поддержки, а в семье Горбуновых стартовали сразу три спортсмена в разных возрастных группах: в семье трое сыновей!

По традиции семейного праздника «Карапузы, на старт!» спортсменов, которым не исполнилось года, награждают руководители города. В Канске это были глава города Андрей Береснев и председатель городского Совета депутатов Владимир Поляков.

Еще одна традиция - видеоминутка об одном из участников соревнований.

В Канске героем «минутки» стал Костя Таболич в костюме горошка. Ему 11 месяцев, и он стартовал в самой младшей группе и на самой короткой дистанции, часть которой прополз, а часть – пробежал.

- Спасибо огромное организаторам за добрые слова в адрес нашего "горошка", нам оооочень приятно! Еще раз выражаем огромнейшую благодарность за праздник! Очень здорово! Все понравилось, от начала до конца, - говорит его мама Татьяна Таболич. - Много эмоций, впечатлений... Настоящий семейный праздник! Продумано все, задействованы все ребятишки. Каждый нашел занятие по душе. Спасибо огромное за приятные подарочки! Приезжайте к нам еще!

«Это был замечательный праздник! Именно праздник, так сказал ребенок! Спасибо большое организаторам за этот день!», «Спасибо за семейный праздник! Мы остались довольны, и дочь почувствовала себя спортсменкой – чемпионкой!» - такие отзывы родители оставили в социальных сетях.

Действительно, спортивный зал Дома спорта «Текстильщик» полностью преобразился ради малышей. Они фотографировались в капусте, танцевали зарядку, бегали, прыгали, рисовали, играли, читали! Но самое главное, взрослые и дети учились беречь здоровье вместе с сотрудниками «Губернских аптек», которые предлагали малышам попробовать витаминки-мармеладки, а их мамы в это время успевали протестировать натуральную косметику. А еще проверяли стопы малышей на плантографе. Напомним, эта услуга бесплатная и доступна в «Губернских аптеках» во многих городах Красноярского края для людей всех возрастов.

Все участники соревнований получили среди подарков купон на бесплатный кислородный коктейль. О его пользе рассказала директор филиала АО «Губернские аптеки» Наталья Норышева:

- Кислородный коктейль - это полезно и вкусно! Он готовится на основе специального компонента, разбавляется соком по вашему выбору и наполняется кислородом. Кислородный коктейль обогащает кровь кислородом, сразу хочется двигаться, думать и принимать смелые решения. Это не лекарство, это помощь к основному лечению. Курс приема - 10 коктейлей в месяц без перерыва, бросать не рекомендуется. Если будут перерывы, то эффект снижается. Потом можно сделать перерыв на месяц и снова повторить курс. И еще одна особенность кислородного коктейля – он дает чувство сытости, им можно заменить обед, это подсказка для желающих похудеть. У правильно приготовленного кислородного коктейля густая и плотная пена, в «Губернских аптеках» есть единый стандарт, качество одинаково высокое во всех наших аптеках.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Измеряем талию и готовим правильную тарелку на завтрак, обед и ужин

Жителей Канска серебряного возраста принимала городская библиотека. Кстати, библиотеки издавна называют аптеками для души! В день фестиваля «Столица здоровья» здесь открылась импровизированная аптека, с дегустациями чая для здоровья, приемом докторов и, конечно, полезными лекциями. Сегодня мы поделимся лишь некоторыми моментами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Наталия Колмакова, методист комплексного центра социального обслуживания населения «Восточный», рассказала о том, что у всех центров социального обслуживания есть платные услуги (индивидуальные) и множество бесплатных программ (групповых), которые направлены на поддержание здоровья, на творчество, на общение. Людям серебряного возраста можно обратиться в ближайший центр, и там все расскажут и объяснят.

Специалисты управления социальной защиты населения по Канску и Канскому району напомнили о том, что изменились правила оформления званий «Ветеран труда Красноярского края»:

- Если раньше было достаточно только стажа работы на территории края, то сейчас нужно иметь либо грамоту, либо благодарственное письмо от губернатора Красноярского края.

Виктория Вахтина, преподаватель Канского медицинского техникума, посоветовала участникам фестиваля измерить талию (предел для женщин 80 сантиметров, для мужчин – 94) и правильно наполнить свою тарелку:

- В правильном питании рекомендую использовать принцип тарелки. Обычную тарелку диаметром 18 см нужно наполнить на ¼ белковой пищей, на ¼ - углеводами и на ½ - овощами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Впрочем, у жителей Канска есть и свои секреты активного долголетия.

- Утром всегда каша, в обед - первое, второе и обязательно салатик, на ужин люблю квашеную капусту, кефир, яблоко. Доктор мне сказал: ешьте все, но не переедайте, - говорит Галина Петровна, 76 лет.

- Не ем сахар и соль давным-давно, отец гипертоник, и, глядя на него, я приняла такое решение. В молодости было четыре спортивных разряда, сейчас занимаюсь гимнастикой тибетских монахов, упражнений делаю много, утром 45 и вечером 30, и каждое - от 10 до 40 повторений. У нас в Канске бассейн новейший, для пенсионеров 50 рублей час, за один сеанс 800 метров проплываю, для моего возраста это неплохо. Считаю, ни один врач не поможет, если сам себя не будешь держать в руках, - делится своим секретом Галина Сергеевна, ей 78 лет. – Я ребенок войны, отец вернулся в 1944 году по ранению, и я родилась в апреле 1945-го. Ветеранов войны уже мало, и они никуда не ходят, а мы, дети войны, еще есть. Приглашают в детские сады, в школы, техникумы. На тему войны могу говорить бесконечно, показываю солдатский смертный медальон своего отца, открытки с фронта от погибшего дяди. Слушают внимательно, задают вопросы.

- Зарядку делаю в постели, когда не хочется вставать. Кушаю два раза в день, но конфеты ем, круглый год купаюсь в реке Кан, но не плаваю, боюсь течения, - таков секрет активности Татьяны Михайловны, ей тоже за 70.

- Всю жизнь живу в Канске и не знала, что в «Губернских аптеках» так много бесплатных услуг, сами делают мази, косметику. Все это и многое другое узнала здесь, на фестивале. Год назад ушла с работы, зрение улучшилось, надо очки поменять. Мне рассказали, что лучше не покупать готовые, а после диагностики зрения изготовить индивидуально, - рассказала Ирина.

- Раньше считала, что у меня неплохой слух, но когда разговаривают чуть вдалеке, я не разбираю слова, для меня это шум. Здесь специалист проверил слух, поставил предварительный диагноз. Еще узнала, что в «Губернских аптеках» есть ультразвуковая мойка очков, помыла, как будто новые купила, буду пользоваться этой бесплатной услугой и дальше. Да все, что нам рассказывали, было полезно, - считает Татьяна.

Антонине Васильевне 73 года, но про старость она еще не слышала:

- Я живу в своем доме и все делаю сама, а это с утра до вечера хлопоты. Работала до 70 лет, и как только появилось свободное время, стала ходить на гимнастику, учусь работать на компьютере.

Зинаиде Павловне 82 года, и до 73 лет она работала в школе учителем истории и обществознания:

- Мы как крепостные крестьяне - ни выходных, ни праздников. Все отдыхают в воскресенье, а мы готовимся к понедельнику. Детям не будешь говорить что придется, надо быть в теме. Сейчас не работаю, но все лето на огороде, все делаю сама.

Зинаида Павловна пришла с дочкой, Татьяной Анатольевной. Она тоже учитель, 37 лет в школе отработала и до сих пор работает!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Словом, ваше активное долголетие зависит только от вас, жители Канска это точно знают!

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» — красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки»

Партнеры фестиваля - администрация г. Канска, Центральная библиотечная система г. Канска, Центр семьи «Канский», Комплексный центр социального обслуживания населения «Восточный», Канская межрайонная больница, Канский медицинский техникум, Канский педагогический колледж, Дом спорта «Текстильщик», Центр развития и творчества «Радуга», Красноярский краевой Совет ветеранов, министерство здравоохранения Красноярского края, министерство социальной политики Красноярского края, Красноярский краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Краевой центр развития семейных форм воспитания, ВОД «Волонтеры-медики», отделение Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекция Красноярского края.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Внимание

Следующей «Столицей здоровья» станет Назарово

Рассказываем подробности

Малыши города Назарово и Назаровского района в возрасте от 8 месяцев до 4 лет смогут принять участие в семейном празднике здоровья «Карапузы, на старт!». Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию от 9 до 30 метров.

В программе образовательной площадки фестиваля лекции о здоровом долголетии, площадки профилактических осмотров «Ваше здоровье», дегустации, консультации, чаепитие.

Праздник состоится 3 июня, следите за новостями в социальных сетях, в группах «Губернских аптек» и «Комсомольской правды».

Вход на площадки фестиваля «Столица здоровья» свободный, все гости фестиваля получат подарки от организаторов.