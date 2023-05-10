В городе Назарово состоится фестиваль «Столица здоровья»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля, который пройдет в г. Назарово 2 и 3 июня 2023 года.

Образовательная площадка фестиваля «Столица здоровья» откроется 2 июня в Центральной городской библиотеке г. Назарово по адресу ул. 30 лет ВЛКСМ и будет работать с 14.00 до 17.00.

В программе:

- Лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.

- Площадка «Губернских аптек»: измерение артериального давления, диагностика остроты зрения, диагностика стопы, проверка слуха и др.

- Дегустация чаев из трав, собранных в Сибири.

- Презентация натуральной косметики.

- Консультации специалистов учреждений соцобслуживания о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы, льгот.

- Консультации сотрудников отделения Социального фонда России по Красноярскому краю об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, свежую прессу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В течение всего дня в библиотеке будет работать площадка утилизации просроченных или ненужных вам лекарств. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать.

Самые юные горожане от 8 месяцев до 4,5 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!», который состоится 3 июня в ФСЦ «Лидер». Необходима регистрация, все подробности здесь.

Назарово – третий город фестиваля «Столица здоровья». В 2023 году фестиваль пройдет в десяти городах Енисейской Сибири и объединит тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровым, и тех, кто готов в этом помочь.

Как прошел фестиваль в Канске, смотрите здесь.

Вопросы о фестивале можно отправлять на почту office.kraskp@phkp.ru.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, а также администрации г. Назарово, ФСЦ «Лидер», Центральной библиотечной системы г. Назарово, «Управления социальной защиты населения» по г. Назарово и Назаровскому району, «Многопрофильного молодежного центра «Бригантина», краевого геронтологического центра «Тонус».