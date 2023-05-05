Фото: Мария ЛЕНЦ

Схема движения автобусов и троллейбусов в Красноярске 9 мая 2023 изменится. В мэрии рассказали, как будет ездить общественный транспорт на День Победы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как будет ездить общественный транспорт в Центральном районе Красноярска 9 мая 2023

Движение транспорта по Мира – с 06:00 по 15:00 перекроют полностью. Улица Карла Маркса будет закрыта до конца прохождения праздничной колонны от Робеспьера до Кирова. Ездить автобусы и троллейбусы будут по временным схемам:

Со стороны Копылова: ул. Профсоюзов – ул. Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Бограда – ул. Декабристов – ул. Дубровинского – ул. Кирова – ул. Карла Маркса и далее по обычным схемам.

Со ЖД-вокзала в направлении Коммунального моста: ул. Красная площадь – ул. Робеспьера – ул. Бограда – ул. Декабристов – ул. Дубровинского – ул. Кирова – ул. Карла Маркса и далее по своим схемам.

Со стороны Свободного к Коммунальному мосту: ул. Маерчака (ул. Железнодорожников) – ул. Республики – ул. Горького – ул. Ады Лебедевой – ул. Перенсона – ул. Карла Маркса и далее по своим схемам.

Со стороны Советского района к Октябрьскому автобусы и троллейбусы будет двигаться по Ленина без заезда на Каратанова и Мира.

При закрытии Вейнбаума и Сурикова на участках от Маркса до Ленина, примерно с 12:00, общественный транспорт будет ездить так:

Со стороны Шахтеров к Октябрьскому району: Игарская – Сурикова – Марковского – Перенсона – Ленина и далее по стандартной схеме;

Со стороны Шахтеров к Коммунальному мосту: Игарская – Сурикова – Марковского – Перенсона – Ленина – Профсоюзов – Красная площадь – Робеспьера - Бограда – Декабристов – Дубровинского – Кирова – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по своим схемам движения.

Со стороны Белинского до Октябрьского района: по обычным схемам движения, но без заезда на Мира;

Со стороны Белинского в направлении Коммунального моста: Ленина – Профсоюзов – Красная площадь – Робеспьера – Бограда –Декабристов – Дубровинского – Кирова – Карла Маркса – Коммунальный мост и далее по своим схемам движения.

При закрытии движения на Карла Маркса троллейбусы №№5,6,15 до конечных остановок «ст. Красноярск-Северный», «Утиный плес», «ОАО РУСАЛ» будут двигаться по следующией схеме:

- Красная площадь – Робеспьера – Бограда – Декабристов –Дубровинского – Кирова – Карла Маркса. После прохождения колонны движение общественного транспорта по Маркса будет восстановлено.

Со стороны Коммунального моста и Карла Маркса в направлении Октябрьского района и Шахтеров движение автобусов и троллейбусов по такой схеме:

- Карла Маркса – Белинского – разворот на перекрестке с Аэровокзальной –Белинского –Ленина и далее по своим схемам движения.

В сторону Советского района схемы движения останутся прежними.

Как будет ездить общественный транспорт в Советском районе Красноярска 9 мая 2023

Как будут двигаться троллейбусы:

Закрыто движение будет на Тельмана - от Новгородской до Ульяновского с 09:00 до 14:00. Троллейбусы и автобусы будут двигаться по следующей схеме:

Троллейбус №15 в сторону конечной остановки Ветлужанка: ОАО «РУСАЛ» – ул. Пограничников – пр. Металлургов – ул. Партизана Железняка – далее согласно утвержденной схеме. В обратную сторону: Партизана Железняка – Металлургов – Пограничников – ОАО «РУСАЛ».

Троллейбус №7 вовсе не будет ходить по время проведения праздника.

Как будут ходить автоубсы:

Со «Спортзала»: Джамбульская – правый поворот на Тельмана –Металлургов – Николаева (Терешковой) –Тельмана и далее по обычной схеме.

Со стороны моста «777», кроме 8-го автобуса: Металлургов –Николаева (Терешковой) –Тельмана и далее по своим схемам. Автобус №8 не будет заезжать на Тельмана, Николаева и Терешковой.

Как будет ездить общественный транспорт в Кировском районе Красноярска 9 мая 2023

С 06:00 до 15:00 движение по Вавилова от Шелковой до кольца будет закрыто. Автобусы будут ездить по объездному маршруту.

В сторону Советского и Ленинского районов движение автобусов следующее:

- №58 и №90: Вавилова – Шелковая – Красраб и далее по своим схемам движения;

- №65 и №92: Вавилова – Шелковая – Красраб – Корнетова –Московская и далее по плану.

В сторону Свердловского района:

- № 58 и №65: Московская – Корнетова – и далее по Красрабу без заезда на Вавилова и Затонская по своим схемам движения.

- № 90: Красраб – Вузовский – Вавилова и далее по своей схеме;

- № 92: Московская – Корнетова – Красраб – Вузовский –Вавилова и далее по обычному маршруту.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как будут ездить дополнительные автобусы после салюта в Красноярске на 9 мая 2023

После праздничного фейерверка в 22:00 часов будут направлены дополнительные автобусы: они будут ходить через Центр, Красраб и Коммунальный мост.