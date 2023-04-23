В Туве снежный барс вышел к людям и за одну ночь растерзал полсотни овец Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хозяйка чабанской стоянки утром рано вышла из дома и отправилась в загон, проверить овец. Ночью слышала оттуда неясный шум, но не обратила особого внимания. А тут только заглянула – и ужаснулась: по всему загону лежали растерзанные трупы овец. Десятки трупов, почти полсотни. Можно представить состояние женщины.

Но это еще не все – в тот момент, когда она, едва не плача, осматривала загон, из темного угла вдруг выскочила огромная серая в пятнах кошка. У женщины от страха комок к горлу подступил. На ее счастье опасный хищник ощетинился, перепрыгнул забор и умчался прочь. Очевидно, он появился тут с одной целью – поужинать. Одной овечки ему вполне хватило бы. Но когда стадо заволновалось и запаниковало, сработал инстинкт – и ирбис превратился в машину для убийства.

Это случилось еще 13 апреля в Бай-Тайгинском Республики Тыва. Хозяйство расположено в местечке, где река Чоон-Хем впадает в Хемчик. Сотовой связи в незаселенной местности нет, спутникового телефона у женщины, видимо, тоже не было. Она собралась и отправилась к соседям, где смогла позвонить родственникам. А те сообщили о нападении государственным охотинспекторам.

Через два дня районного центра села Тээли приехала целая комиссия: чиновник из местной администрации, ветеринар, а также сотрудники природного парка «Тыва» и госохотинспекторы республики.

Тува – сельскохозяйственный регион, здесь большой процент населения много поколений занимается сельским хозяйством, преимущественно скотоводством. Чабанские стоянки разбросаны повсюду. Разводят яков, овец, коров, лошадей и верблюдов. А там, где домашний скот – там и хищники.

Но одно дело волки – серые хвосты в Туве вне закона, на них идет организованная охота, а за шкуру хищника даже выплачивается солидная премия. С медведями тоже можно проблему решить с помощью ружья.

Но снежные барсы – это особая тема. Что бы ни натворили ирбисы – убивать их нельзя. Краснокнижные животные охраняются с особой тщательностью. Их не просто охраняют, их приобретают в Таджикистане, чтобы восполнить популяцию снежных парсов здесь, в особо охраняемых территориях. В этом году в тувинском заповеднике «Убсунурская котловина» впервые за последние 20 лет фотоловушка зафиксировала 18 снежных барсов. А в Саяно-Шушенском заповеднике всего 6 особей.

У этих диких и красивых кошек фактически нет врагов в естественных условиях… Кроме браконьеров. В 2019 году одна из привезенных из Таджикистана молодых самок попала в капкан, егеря вовремя ее нашли, переправили в красноярский зоопарк, где специалисты выходили ее. Но увы, из-за того, что Аксу лишилась части задней лапы, вернуться назад в дикую природу она не может. Но зато ее отправили в пермский зоопарк к жениху, чтобы получить от нее потомство.

Добавим, что снежный барс занесен в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 70-90 снежных барсов, а в мире не более 4 тысяч.

Итак, вернемся к проблеме хозяйки чабанской стоянки. Однозначно, ее беде помогут. Дело в том, что в 2022 году в Туве была разработана специальная программа по компенсации чабанам, пострадавшим от нападения снежных барсов. Как сообщают власти республики, женщина-животновод получит 47 овец вместо погибших.

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