Красноярский зоопарк отправили девочку-ирбиса с печальной историей в Пермь. Фото: "Роев ручей"

Помните историю снежного барса по имени Аксу, которая в начале весны 2019 года попала в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»? Она родилась и выросла в горах Таджикистана. В 2018 году молодую дикую кошку, а вместе с ней еще одну самочку и самца, поймали егеря и спецрейсом, со всей осторожностью, отправили в Красноярск.

Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Саяно-Шушенского заповедника.

Дело в том, что в рамках федеральной программы по восстановлению численности снежных барсов на территорию Саяно-Шушенского заповедника Россия заключила договор с бывшей союзной республикой. В красноярском зоопарке «Роев ручей» редчайших животных осмотрели, а после положенного карантина отправили на юг края, в заповедник. Там за ирбисами следили, в том числе и с помощью фотоловушек, расставленных на тропах животных

Транспортировали снежного барса с особой осторожностью. Фото: "Роев ручей"

Поначалу все шло отлично – ирбисы освоили новые охотничьи угодья. Но однажды, это было осенью 2019 года, госинспекторы заметили, что один из барсов хромает, у нее проблемы с задней лапой. Это очень плохой знак. Наверняка самочка попала в капкан браконьеров. Она обречена в дикой природе. Если бы не фотоловушка, она бы погибла от истощения. Нельзя оставлять это краснокнижное животное на произвол судьбы.

Снежного барса отловили и вновь привезли в Красноярск. В «Роевом ручье» работают опытные специалисты. Они провели срочную операцию – в результате ампутировали травмированную лапу на 7 см. И назвали Аксу, что означает «снежная вершина». Оставили жить в зоопарке, отвели ей персональный уютный вольер.

Охотиться самостоятельно она не может, но зачем генофонду пропадать? А в зоопарке Перми живет жених, вместе с ним Аксу может дать здоровое потомство.

- Аксу – молодая репродуктивная самка. В феврале-марте у снежных барсов начинается брачный период, поэтому было решено заранее отправить Аксу к самцу, который живет в Пермском зоопарке. Будем надеяться, что все сложится удачно и летом Аксу станет мамой. В случае получения потомства от Аксу планируется, что оно пройдет обучение и будет выпущено в дикую природу – на территорию Саяно-Шушенского заповедника, - рассказали в «Роевом ручье».

Аксу пробудет в гостях до конца 2022 года.

Директор Пермского зоопарка Юлия Шитова поделилась:

- Мы рады принять участие в работе по восстановлению численности этой уникальной кошки мира. Давно хотели попробовать себя в такой работе. У нас большой опыт по получению потомства снежных барсов, есть обустроенные вольеры, квалифицированные специалисты. Надеемся, что все получится.

Сейчас Аксу уже на новом месте, на обязательном карантине. Поначалу осторожничала, но вскоре освоилась, с аппетитом ест и активно играет. К началу декабря самку планируется перевести в вольер, где она будет жить ближайший год.

Для информации

Снежный барс – вид, занесенный в Красную книгу РФ, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. На сегодняшний день, по оценкам экспертов численность ирбисов в России не превышает 90 особей. Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология» Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

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