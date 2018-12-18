В Красноярск из Таджикистана прилетела самка снежного барса – для восстановления популяции в заповеднике

18 Дек. 06:26 2018-12-18T06:26:38+03:00

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В Красноярск из Таджикистана прилетела самка снежного барса. 17 декабря молодую хищницу привезли на самолете из Душанбе. В аэропорту «Красноярск» ее встретили таможенники и специалисты Россельхознадзора, проверили ветеринарное оформление. Все документы оказались в порядке. После того, как она пробудет положенное время на карантине, самочку доставят на территорию Саяно-Шушенского биосферного заповедника и выпустят в дикую природу. В октябре этого года туда уже уехал самец. И если надежды биологов оправдаются, эта пара найдет друг друга и принесет потомство.

Добавим, что снежный барс, или ирбис, занесен в Международную Красную книгу, поскольку находится на грани исчезновения. Ареалом обитания ирбиса являются горные районы Азии, Гималаи, горы Монголии, Тибета, Алтая. По данным Всемирного фонда дикой природы численность популяции в пределах всего ареала обитания не превышает 6590 особей. Еще примерно 2 тысячи особей находится в зоопарках мира. Охота на него запрещена и сурово карается.