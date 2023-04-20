Губернатор Красноярского края Усс сообщил о предложении продолжить работу на федеральной должности

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Губернатор Александр Усс в личном телеграм-канале сообщил о встрече с Владимиром Путиным. По его словам, президент предложил Уссу «продолжить работу на федеральном уровне». Какую именно должность ему предложили, губернатор не уточнил, но отметил, что сможет «заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края».

– Хочу прежде всего поблагодарить за доверие и поддержку президента, а также всех, с кем мы были вместе в сложные моменты и шли к нашим общим достижениям и успехам. Уверен, что Красноярский край и в будущем сохранит статус одного из опорных регионов России, – добавил Усс.

Отметим, что ранее в нескольких СМИ появились слухи о скорой отставке Усса с поста губернатора. По данным журналистов, ему могут предложить место сенатора от Красноярского края в Совфеде.

Александр Усс занимает пост губернатора Красноярского края с 21 сентября 2018 года. До этого почти год (с 29 сентября 2017) он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края, сменив Виктора Толоконского.