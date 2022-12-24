Софья Акатьева. Фото: Мария ЛЕНЦ

Завершила чемпионат России Софья Акатьева – успешно дебютировавшая на взрослых соревнованиях. 23 декабря в короткой программе она стала первой, получив от судей 85,89 балла. Пятнадцатилетняя Акатьева блестяще откатала, исполнив чистейший тройной аксель - с красивым пролетом, хорошим запасом и отличным выездом. Следом выполнила каскад из двух двойных прыжков, тройные лутц и тулуп. Выверенные движения, каждый прыжок был полностью под контролем.

На произвольную Соня заявила четверной тулуп, четверной тулуп в каскаде с двойным акселем и еще несколько тройных прыжков.

Выступала Софья под саундтрек «Добро пожаловать на Землю», фигуристка из команды Соколовской на стартовой точке в бирюзово-черном комбинезоне практически лежала на льду.

Программа хоть и плавная, но очень приятная. Наблюдать хореографию Акатьевой можно без остановки, настолько она грациозная. Заход на прыжок - блистательный четверной флип, чистейшее приземление.

Ошибка на тройном акселе, досадное падение, но остальные прыжки она выполнила согласно своему плану.

Красивое завершение чемпионата России, эффектное.

Софья вышла к Тутберидзе, вся серьезная, видно, что не совсем довольна прокатом, хотя программа довольно чистенькая. Шикарный дебют во взрослой лиге!

Судьи присудили Соне Акатьевой за произвольную программу 164,15 балла, общий результат 249.74 – АКАТЬЕВА ПЕРВАЯ!

- Я очень испугалась, но понимала, что нужно собраться и вложиться в остальные прыжки. Я рада, что собралась и докатала программу хорошо, - говорит после победы Софья Акатьева.

Софья Акатьева выиграла золото на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.