Александра Трусова повторила путь Евгении Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Александра Трусова и Евгения Медведева Фото: Мария ЛЕНЦ

Обе фигуристки - ученицы Этери Тутберидзе, амбициозные, талантливые и любимые фанатами и болельщиками.

Обе поехали на свою первую и последнюю в жизни Олимпиаду в надежде стать олимпийскими чемпионками. И обе стали вторыми. В 2018 году Медведевой перешла дорогу Алина Загитова, в 2022 году Трусовой – Валиева и Щербакова. Валиева получила золотую медаль в командных соревнованиях, Щербакова выиграла в личных. И если для кого-то серебряная медаль Олимпиады – большое достижение и успех, обе фигуристки восприняли это как поражение.

Выступление Евгении Медведевой в 2019 году Фото: Мария ЛЕНЦ

После Олимпиады и Медведева, и Трусова ушли из команды Тутберидзе. Медведева выбрала канадского специалиста, Трусова перешла в команду Светланы Соколовской.

Медведева, впрочем, потом вернулась, но это уже ничего не изменило.

Выступление Евгении Медведевой в 2019 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Обе приехали на чемпионат России в Красноярск уже под руководством другого наставника.

В 2019 году в Красноярске Евгения Медведева после короткой программы стала лишь пятой, на тот момент безоговорочной тройкой лидеров были совсем юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова – они боролись между собой и вопрос был только в том, в каком именно порядке они поднимутся на пьедестал. Но самое главное – Евгению Медведеву подвели коньки. Сломанный каблук стал началом конца спортивной карьеры фигуристки. Она не вышла на произвольную программу, не вошла в сборную и больше не участвовала в соревнованиях.

Коньки Медведевой Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году и тоже в Красноярске, в день старта соревнований у женщин Александра Трусова снялась с соревнований по медицинским показаниям – такова официальная версия. Обсуждаются обиды, солидарность с Марком Кондратюком, который занял лишь 12 место после короткой программы, высокая температура у Саши. Что бы там ни было, итог один: Саша не попадает в сборную и, по сути, пропускает следующий сезон. Сможет ли она вернуться в большой спорт? Многие считают, что уже нет. Тем более, когда есть шоу, в которых можно неплохо зарабатывать. А еще реклама, личная жизнь и участие в телепроектах – все это намного привлекательнее и доходнее изнурительных тренировок. Посмотрим, что выберет Трусова.

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

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После короткой программы Кондратюк занял 12 место. Упал в самом начале программы. Публика поддерживала аплодисментами, фанаты написали море слов в поддержку своего кумира. Но факт остается фактом: Марк не пришел в себя после травмы, выступал на волевых, боль в спине усилилась и он принял решение не выходить в произвольной программе (подробнее).