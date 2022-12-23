«Хотела аккуратнее»: Камила Валиева не справилась с тройным акселем во время короткой программы в Красноярске

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Третьей на лёд вышла Камила Валиева – победительница Олимпийских игр в командном зачете-2022, чемпионка Европы, воспитанница Этери Тутберидзе. Фигуристка одна из фавориток этого чемпионата - сегодня она выступила первой среди своих основных соперниц.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа у Валиевой серьезная – было заявлено четыре тройных прыжка, два из них в каскаде: аксель, флип, лутц и тулуп. НУ и конечно дорожки и вращения.

Шестнадцатилетняя Камила уверено вышла на площадку. Заиграло вступление санудтрека к фильму «Интерстеллар». Первый прыжок вышел довольно чистеньким. Очень динамичный, но в то же время грациозный прокат, который захватывал с самого начала. Музыка композитора Ганса Циммера только добавляла напряжения, заставляя следить за каждой деталью.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что-то пошло не так во время выступления - вместо тройного акселя фигуристка сделала одинарный. К сожалению, Камила не справилась с усложнением своей программы. Очень маленький круг взяла, как отметила тренер. Заход немного съехал, был не таким широким как обычно, из-за этого она не смогла выполнить сложнейший прыжок.

- Хотела аккуратнее, - говорит Камила после выступления.

- Аккуратнее нельзя, - отвечает ТУтберидзе.

На диване, ожидая оценок, Камила хоть и выглядела разочарованной, но нашла в себе силы поздравить маму с днем рождения, послав ей воздушный поцелуй.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Валиева вышла в лидеры, получив от судей 76,61 балла.

-Что могу сказать.. Не хочу говорить бывает.. Но как потренировалась, так и получилось. Была некая неуверенность: получится... не получится. Не получилось. Не будем зацикливаться на этом, завтра произвольная программа, которая многое решает. Поэтому будем работать, - прокомментировала свое выступление Камила Валиева. - Была мысль не рисковать, но я уже пошла в него и.. не буду ничего говорить, это уже произошло.