Камила Валиева заявила два четверных прыжка на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
После провального выступления Валиевой в короткой программе, где Камила Валиева заняла лишь четвертое место, вся надежда на произвольную. 24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию она исполнит два четверных прыжка.
Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Камила заявила два четверных тулупа, один из них в каскаде, и 6 тройных прыжков: ритбергер, тулуп, сальхов, флип и два лутца. Тройного акселя, который не получился у Камилы в короткой программе, в произвольной не будет. Этот прыжок она исполнит дважды, но только в два оборота.
Камила Валиева
Фото: Мария ЛЕНЦ
Валиева идет с отставанием от лидера в 9 баллов, впереди нее три спортсменки, Аделия Петросян отстает меньше, чем на один балл. Близко Ксения Синицына и Вероника Яметова.
Чем закончится участие Камилы Валиевой в чемпионате России, узнаем совсем скоро.
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