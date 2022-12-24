Камила Валиева заявила два четверных прыжка на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

После провального выступления Валиевой в короткой программе, где Камила Валиева заняла лишь четвертое место, вся надежда на произвольную. 24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию она исполнит два четверных прыжка.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила заявила два четверных тулупа, один из них в каскаде, и 6 тройных прыжков: ритбергер, тулуп, сальхов, флип и два лутца. Тройного акселя, который не получился у Камилы в короткой программе, в произвольной не будет. Этот прыжок она исполнит дважды, но только в два оборота.

Камила Валиева Фото: Мария ЛЕНЦ

Валиева идет с отставанием от лидера в 9 баллов, впереди нее три спортсменки, Аделия Петросян отстает меньше, чем на один балл. Близко Ксения Синицына и Вероника Яметова.

Чем закончится участие Камилы Валиевой в чемпионате России, узнаем совсем скоро.

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