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Спорт24 декабря 2022 10:21

Камила Валиева заявила два четверных прыжка на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Изучаем произвольную программу спортсменки
Татьяна АРОНОВА
Татьяна АРОНОВА
Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

После провального выступления Валиевой в короткой программе, где Камила Валиева заняла лишь четвертое место, вся надежда на произвольную. 24 декабря на чемпионате России по фигурному катанию она исполнит два четверных прыжка.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Камила заявила два четверных тулупа, один из них в каскаде, и 6 тройных прыжков: ритбергер, тулуп, сальхов, флип и два лутца. Тройного акселя, который не получился у Камилы в короткой программе, в произвольной не будет. Этот прыжок она исполнит дважды, но только в два оборота.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Мария ЛЕНЦ

Валиева идет с отставанием от лидера в 9 баллов, впереди нее три спортсменки, Аделия Петросян отстает меньше, чем на один балл. Близко Ксения Синицына и Вероника Яметова.

Чем закончится участие Камилы Валиевой в чемпионате России, узнаем совсем скоро.

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