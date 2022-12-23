«Во мне уже не течет молодая кровь»: Елизавета Туктамышева показала высокий результат с короткой программой на своем 15 Чемпионате России Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярском льду появилась дерзкая Елизавета Туктамышева – самая опытная, среди всех участниц. Воспитаннице Алексея Мишкина накануне исполнилось 26 лет, это её 15 Чемпионат России.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эффектный и очень сексуальный черный комбинезон, динамичная музыка – Туктамышева сильно выделяется на фоне 15-16-летних нежных девочек. Дважды чемпионка мира с самой длительной карьерой фигуристки в одиночном катании. Что же она приготовила?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зал встречает её бурнейшими овациями. Играет композиция «Feelinggood». Лиза начала свой прокат под стать образу – ярко, дерзко и сексуально. Движения рук, тела – безумно красиво. Заход на прыжок долго себя ждать не заставил. Тройной аксель выполнен превосходно. Не подвели и последующие элементы – тройной лутц, тройной тулуп, тройные тулуп и флип. Удалось выполнить все. Туктамышева просто, как она любит говорить, кайфовала на льду, и зрители делали это вместе с ней.

Возможно, что Елизавета самая популярная фигуристка среди красноярских любителей спорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Тренеры после программы поздравляли довольную ученицу с отличным прокатом. Улыбка с лица Лизы не сходила до самой зоны ожидания. Судьи наградили 82,98 баллами. Уступает она только Софье Акатьевой.

Многолетний тренер Елизаветы Алексей Мишин доволен воспитанницей Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я бы не сказала, что откатала идеально, были свои шероховатости. В целом я довольна. Стартовая позиция у меня хорошая, я очень не хотела катать произвольную в конце, поэтому пока все идет по плану. Мне комфортнее так. Очень долго ждать, а потом закрывать весь Чемпионат России – это очень ответственный шаг. Завтра нас ждет очень серьезная произвольная, я не думаю, что после меня кого-то недооценят, но настроена я серьезно. Моя сдержанность после такого проката связана с банальной усталостью. Молодая кровь уже не течет во мне, - шутит Елизавета Туктамышева.

Сама Туктамышева тоже не разочарована Фото: Мария ЛЕНЦ

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