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Спорт23 декабря 2022 15:08

«Во мне уже не течет молодая кровь»: Елизавета Туктамышева показала высокий результат с короткой программой на своем 15 Чемпионате России

Елизавета Туктамышева феерично откатала короткую программу на своем 15 Чемпионате России
Авторы (2):
Татьяна АРОНОВА
Татьяна АРОНОВА
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
«Во мне уже не течет молодая кровь»: Елизавета Туктамышева показала высокий результат с короткой программой на своем 15 Чемпионате России

«Во мне уже не течет молодая кровь»: Елизавета Туктамышева показала высокий результат с короткой программой на своем 15 Чемпионате России

Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярском льду появилась дерзкая Елизавета Туктамышева – самая опытная, среди всех участниц. Воспитаннице Алексея Мишкина накануне исполнилось 26 лет, это её 15 Чемпионат России.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эффектный и очень сексуальный черный комбинезон, динамичная музыка – Туктамышева сильно выделяется на фоне 15-16-летних нежных девочек. Дважды чемпионка мира с самой длительной карьерой фигуристки в одиночном катании. Что же она приготовила?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зал встречает её бурнейшими овациями. Играет композиция «Feelinggood». Лиза начала свой прокат под стать образу – ярко, дерзко и сексуально. Движения рук, тела – безумно красиво. Заход на прыжок долго себя ждать не заставил. Тройной аксель выполнен превосходно. Не подвели и последующие элементы – тройной лутц, тройной тулуп, тройные тулуп и флип. Удалось выполнить все. Туктамышева просто, как она любит говорить, кайфовала на льду, и зрители делали это вместе с ней.

Возможно, что Елизавета самая популярная фигуристка среди красноярских любителей спорта

Возможно, что Елизавета самая популярная фигуристка среди красноярских любителей спорта

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тренеры после программы поздравляли довольную ученицу с отличным прокатом. Улыбка с лица Лизы не сходила до самой зоны ожидания. Судьи наградили 82,98 баллами. Уступает она только Софье Акатьевой.

Многолетний тренер Елизаветы Алексей Мишин доволен воспитанницей

Многолетний тренер Елизаветы Алексей Мишин доволен воспитанницей

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я бы не сказала, что откатала идеально, были свои шероховатости. В целом я довольна. Стартовая позиция у меня хорошая, я очень не хотела катать произвольную в конце, поэтому пока все идет по плану. Мне комфортнее так. Очень долго ждать, а потом закрывать весь Чемпионат России – это очень ответственный шаг. Завтра нас ждет очень серьезная произвольная, я не думаю, что после меня кого-то недооценят, но настроена я серьезно. Моя сдержанность после такого проката связана с банальной усталостью. Молодая кровь уже не течет во мне, - шутит Елизавета Туктамышева.

Сама Туктамышева тоже не разочарована

Сама Туктамышева тоже не разочарована

Фото: Мария ЛЕНЦ

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