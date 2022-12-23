Первое выступление Софьи Акатьевой на взрослом чемпионате России в Красноярске произвело фурор Фото: Мария ЛЕНЦ

Следом за Самоделкиной вышла вторая Соня – Акатьева, воспитанница Этери Тутберидзе. В летящем платье, серьезная, но с горящими глазами она заняла стартовую позицию на льду. Для пятнадцатилетней Софьи взрослый Чемпионат России в Красноярске является дебютным. В прошлом сезоне она в юниорской лиге не имела себе равных.

Заиграла нежная композиция Smiles For Y композитора ЭциоБоссо. С первых секунд создается впечатление, что на льду раскрывается нежный цветок – легко, грациозно, но очень уверено тянущий лепестки к солнышку. Акатьева чисто прыгает аксель с красивым пролетом, хорошим запасом и отличным выездом. Аккуратно приземляется. Следом идут каскад из двух двойных прыжков, тройные лутц и тулуп. Выверенные движения, каждый прыжок полностью под контролем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Интересно, что Соня очень сосредоточена во время своего проката, на лице нет тени улыбки, хотя тут еще и композиция не обязывает.

Фото: Мария ЛЕНЦ

После отката программы эта серьезная девушка внезапно становится очень милой и радостной. Улыбается и тренерский состав, Этери приобнимает Соню. Конечно, чистейший результат, программа выполнена если не идеально, то очень близко к этому. Судьи посчитали, что Акатьева заслуживает 85,89 балла. И вырывается на первое место.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- По прыжкам все получилось, не важно было сделать аксель так, как я умею. Это самый сложный элемент в короткой программе. Но вращения и дорожки еще можно улучшать. Есть куда стремиться. Я прокатом довольна, то, что говорил тренер – я сделала. Я постараюсь настроится на чистый прокат и выполнить то, что делала на тренировках. Слушать тренера, не волноваться. Сегодня спала хорошо, когда прилетели – было тяжело. Но для меня это не в новинку, я в Красноярске была 100 раз, - комментирует свое выступление московская фигуристка.

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