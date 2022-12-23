«Радует, что без падений»: Софья Самоделкина выполнила сложный тройной аксель на чемпионате России в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Софья Самоделкина, представляющая школу тренера Соколовской, вышла на лед под чарующую композицию«Can't Help Falling in Love» в исполнении 18-летней российской певицы Дианы Анкудиновой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Свою короткую программу она начала очень легко, эмоционально и за ней было приятно наблюдать эстетически – легкие движения, сложные переходы, все очень гармонично и хорошо смотрится, подчеркнутое голубым платьем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В тройной аксель, один из самых сложных прыжков, Соня вошла с удовольствием, но слегка смазала его. Не получился каскад с тройным ритбергером – вышла только на двойной. Также фигуристка ошиблась на исполнении лутца – не смогла выкатить его после приземления.

Программа была яркой, но чисто откатать её не получилось, хотя тройной флип был просто блестящий – какой заход, какое приземление… Хореография тоже добавляла свой шарм.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В целом, судя по эмоциям Самоделкиной после – она осталась довольна своим выступлением. Улыбалась, но сказала, что могла бы и лучше. Этери же, поджав губы, помотала головой, явно не радуясь результатам своей воспитанницы.

- Я не могу сказать, что стабильность полностью пропала после смены тренера. Когда я пришла к Светлане Владимировне, я пришла без тройных прыжков. У меня была очень тяжелая травма, было проделано много работы. По сальхову я могу сказать, что он более стабилен, чем аксель. Аксель стал менее стабилен, но она нарабатывается, - говорит о своем прыжке Самоделкина.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Что касается нового наряда Сони, то она хотела вместе с тренером произвести максимальное впечатление.

- Светлане Владимировне захотелось сделать еще одно классное платье. когда на меня померили его, оно было готово еще после Сочи, то мы решили оставить его на Россию, чтобы все ахнули – делится Софья Самоделкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Хотела аккуратнее»: Камила Валиева не справилась с тройным акселем во время короткой программы в Красноярске

Третьей на лёд вышла Камила Валиева – победительница Олимпийских игр в командном зачете-2022, чемпионка Европы, воспитанница Этери Тутберидзе. Фигуристка одна из фавориток этого чемпионата - сегодня она выступила первой среди своих основных соперниц. (подробнее)