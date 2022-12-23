Аделия Петросян упала во время короткой программы на Чемпионате России в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Эффектное появление пятнадцатилетней Аделии Петросян на взрослом чемпионате России – черно-белое платье, алые губы, горящий взгляд. Воспитанница Этери Тутберидзе вышла на лед с полной уверенностью в себе и своей программе. Стартовая точка, играет вступление чувственной композиции «Виола», написанной Барбарой Брави.

Фото: Мария ЛЕНЦ

С первых секунд стало понятно, что короткая программа Аделии очень темпераментная и эмоциональная, да и сложность не отстает. Было заявлено несколько серьезных прыжков.

Петросян выполнила шикарный аксель на 3,5 оборота, но потом что-то пошло не так. Заход на лутц и неудачное приземление. В глазах фигуристки сквозило удивление: «Я и не вышла из лутца?!», но думать особо об этом было некогда впереди оставались еще несколько элементов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Их, кстати, Аделия выполнила довольно чисто, в сочетании с хореографией это смотрелось стильно и органично. Довольно сильная программа.

Во время падения по губам Тутберидзе можно было легко прочитать «БЛИН», она не ожидала этого от своей воспитанницы. Лутц у Аделии напрыган довольно хорошо.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Досадное падение можно вменить как маленькую неудачу – все остальные элементы здорово и довольно чисто выполнены. Отметим, что Петросян довольно долго восстанавливалась после травмы, вышла выступать после падения на раскатке.

- Сначала было вуаля, а потом оп-ля, встречает фигуристку тренер Даниил Глейхенгауз.

- Сделай ты его как аксель, просто отпусти и сделай, - пытается подбодрить Петросян Этери Тутберидзе. Но Аделия словно не слышит - в глазах слезы, она очень раздасована.

- Я не довольна прокатом, не удался прыжок, из-за этого начало немного другое сыпаться. Слишком расстроена была. Не знаю, что произошло. Надо посмотреть на видео, что было не так. С травмой это не связано. Сейчас я восстанавливаюсь, набираю форму. Самое первое, что ставлю себе – чисто откатать прокат, - расстроено рассказывает Аделия.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судьи оценили прокат Петросян в 76,25 балла. Очень близкий результат к Камиле Валиевой.