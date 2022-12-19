В Красноярске автобусы развезут зрителей чемпионата России по фигурному катанию Фото: Мария ЛЕНЦ

С 22 по 24 декабря в Красноярске зрителей Чемпионата России по фигурному катанию будут развозить специальные автобусы. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, что чемпионат России пройдет в «Платинум Арене». Именно там, на остановке общественного транспорта, автобусы будут ожидать болельщиков в 21:40. Разъезжаться они будут по мере заполнения салона.

Список маршрутов, которые будут развозить болельщиков чемпионата России по фигурному катанию:

- №30 – «Спортзал»

- №31 – «Академия биатлона»

- №80 – «Пос. Таймыр»

- №19 – «Причал»

- №50 – мкрн. Солнечный.

После выезда все автобусы продолжат движение по своим маршрутам.

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