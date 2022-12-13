Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске: главные звезды соревнований

Список участников чемпионата России по фигурному катанию 2023 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро начнется одно из главных спортивных событий уходящего года – чемпионат России по фигурному катанию. Ранее мы публиковали расписание и цены на билеты. Сейчас стал известен список участников чемпионата России по фигурному катанию 2023.

Участники чемпионата России определяются на финальном Гран-При России. В одиночном разряде и у мужчин, и у женщин к выступлению будут допущены те, кто занял первые 18 мест в рейтинге. В парах ситуация иная. Среди танцевальных – первые 15 мест, среди спортивных – 12.

Рейтинг же рассчитывается по очкам, которые фигуристы набрали на шести этапах Гран-при по фигурному катанию.

Публикуем список спортсменов на чемпионате России по фигурному катанию 2023:

Женщины:

Елизавета Туктамышева

Ксения Гущина

Камила Валиева

Софья Самоделкина

Александра Трусова

Виктория Нестерова

Софья Муравьева

Анастасия Зинина

Софья Акатьева

Агнета Латушкина

Вероника Яметова

Ксения Синицына

Алина Горбачева

София Захарова

Анна Фролова

Виктория Федянина

Аделия Петросян

Мария Парамонова.

Мужчины:

Владислав Катичев

Артур Даниелян

Андрей Анисимов

Евгений Семененко

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Петр Гуменник

Андрей Мозалев

Роман Атояр

Дмитрий Алиев

Илья Яблоков

Михаил Коляда

Алексей Ерохов

Артем Ковалев

Иван Попов

Макар Игнатов

Матвей Ветлугин

Александр Самарин.

Спортивные пары:

Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Наталья Хабибулина – Илья Княжук

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

Дарья Бояринцева – Роман Плешков

Виктория Васильева – Роман Запорожец

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Мария Артемьева – Алексей Брюханов.

Танцевальные пары:

Полина Усова – Михаил Антонов

Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

Ирина Хавронина – Дарио Чиризано

Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Александра Кравченко – Александр Шустицкий

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Софья Тютюнина – Андрей Багин

Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

Александра Прокопец – Александр Васькович

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов.

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