Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023: даты, дисциплины, стоимость билетов Фото: Мария ЛЕНЦ

В период с 20 по 25 декабря в краевой столице соберутся лучшие фигуристы и фигуристки страны, чтобы побороться за медали национального первенства. Публикуем расписание чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023 с датами, сроками и дисциплинами.

Какие дисциплины представлены на чемпионате России по фигурному катанию 2023

На соревнованиях спортсмены будут выступать в традиционных для себя дисциплинах: танцы на льду, спортивные пары, одиночное катание у женщин и мужчин.

К участию в чемпионате России допускаются только фигуристы, которые принимают участие в соревнованиях по программе Мастер спорта. Еще одним условием является сумма очков, набранных в этих турнирах.

В одиночном катании участие примут по 18 спортсменов, как у мужчин, так и у женщин. В спортивном катании – 12 пар, в танцах на льду – 15 пар.

Расписание соревнований чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске 2023

22 декабря 2022 года:

- Танцы на льду (ритм-танец) – 14:00 – 16:10;

- Мужчины (короткая программа) – 16:30 – 19:00;

- Открытие соревнований – 19:15 – 19:45;

- Пары (короткая программа) – 20:00 – 21:55.

23 декабря 2022 года:

- Танцы на льду (произвольный танец) – 13:30 – 16:00;

- Мужчины (произвольная программа) – 16:15 – 19:05;

- Женщины (короткая программа) – 19:25 – 21:55.

24 декабря 2022 года:

- Пары (произвольная программа) – 16:30 – 18:35;

- Женщины (произвольная программа) - 19:00 – 21:55.

25 декабря 2022 года:

- Награждение – 13:00 – 13:45;

- Подготовка льда – 13:45 – 14:00;

- Показательные выступления – 14:00 – 16:30.

Где пройдет чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске 2023

Соревнованию пройдут в СЗК «Платинум Арена-Красноярск» по адресу – улица Лесников, 21.