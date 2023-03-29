Обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей Митволя перевели из больницы обратно в СИЗО Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ» Олег Митволь после лечения переведен из больницы в СИЗО-1 Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН.

В ведомстве сообщили, что Митволь отказался от медицинского обследования, но в СИЗО врачи продолжат следить за его состоянием. Состояние здоровья мужчины оценивается как удовлетворительное.

Олег Митволь был госпитализирован в феврале с диагнозом «пневмония». Он лечился в Краевой туберкулезной больнице. Родственники предпринимателя обвиняли ГУФСИН в том, что Митволя лечат с нарушениями. Однако в ведомстве заявили, что он получает всю необходимую медпомощь.

Напомним, что Олега Митволя задержали в июне 2022 года в аэропорту Внуково при попытке вылететь в ОАЭ. Он обвиняется в хищении 900 миллионов рублей, которые были выделены на строительство красноярского метро. Предпринимателю грозит до 10 лет колонии.

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