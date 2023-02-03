Состояние госпитализированного из СИЗО Олега Митволя оценивается как удовлетворительное Фото: Мария ЛЕНЦ

Обвиняемый в хищении 900 млн рублей на строительстве красноярского метро Олег Митволь находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает ГИФСИН по Красноярскому краю.

Митволь был госпитализирован 2 февраля, точный диагноз неизвестен. По информации ГИФСИН, сейчас он находится в ведомственной Краевой туберкулезной больнице №1. Его состояние оценивается, как удовлетворительное.

В ГУФСИН также опровергли информацию, что Митволь содержится в условиях, нарушающих права обвиняемых. Ранее супруга проектировщика красноярского метро сообщала, якобы Митволя переселили в камеру без унитаза, холодильника и горячей воды. В ведомстве подчеркнули, что Митволь вплоть до своей госпитализации спокойно вел переписку с родственниками, в том числе и с женой.

Напомним, что Олега Митволя задержали в июле 2022 года по подозрению в мошенничестве при проектировании метро, которым занималась компания обвиняемого ТИСИЗ. С тех пор он находится в СИЗО-1 в Красноярске.