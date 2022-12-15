Лишившийся рук красноярский подросток спустя шесть лет получил протезы

Денис со своей мамой Натальей. Фото: ЦУГЛЕНОК Наталья

17-летний красноярец Денис Цугленок получил долгожданные протезы рук. Об этом «КП-Красноярск» рассказала его мама Наталья.

Мальчик прожил без рук 6 лет. Он потерял их в 11 лет после несчастного случая на заброшенной подстанции – ударило током во время игры с друзьями. С тех пор жизнь Дениса превратилась в череду посещений врачей и бесконечные медицинские процедуры.

Денис не отчаялся. Жил самой обычной жизнью – учился, развивался, работал над собой. Даже завел канал на YouTube, появились подписчики, просмотры – все шло хорошо. Все это время семья Дениса и он сам не терял надежды получить протезы. И постепенно все получилось.

В декабре 2021 года Денису установили первые протезы, но они были временными. Уже в апреле 2022 года протезы пришлось снять. Затем новые процедуры, поездки по врачам. Но 13 декабря парень получил новые – их установили в московской клинике:

- На эти протезы ушло 11,7 миллионов рублей. Я сама мать-одиночка, не работаю, так как ухаживаю за ребенком-инвалидом, естественно таких денег отродясь не было. Брали кредит на протезирование: документы собрать помогла наша клиника в Сколково, сумма пришла им на счет сразу. Нам платить ничего не нужно - сейчас оформляем бумаги, чтобы возместить всю сумму через Фонд социального страхования, деньги будут направлены сразу в банк. Но главное, что их установили, все хорошо, о походах к врачам пока можно забыть. В отличие от предыдущего протеза, у этого более функциональная кисть - то есть она работает, как настоящая - он может нажимать на кнопки, сжать что-то, отнести. Работают они от электронных датчиков, которые фиксируют импульсы от мозга, после чего приводят протез в движение. Срок их годности – 3 года. Следующие протезы надо будет получать в 2025 году. Сейчас Денис пока привыкает к ним, - рассказала Наталья Цугленок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов выжить было 10%»: школьник чудом спасся после сильнейшего удара током

Тот летний день четыре года назад Денис запомнил навсегда. С пацанами из своего поселка под Красноярском играл неподалеку от трансформаторной будки. (подробнее)

Подростку из Красноярска, лишившемуся рук, установили протезы спустя 6 лет после несчастного случая

Трагическое происшествие летом 2015 года разделило жизнь простого школьника из Красноярска Дениса Цугленка на «до» и «после». Все изменилось, когда тогда еще 10-летний мальчик получил сильнейший удар в 10 тысяч вольт током на заброшенной подстанции, где играл с друзьями. (подробнее)