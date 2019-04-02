2019-05-02T08:49:29+03:00
Происшествия

«Шансов выжить было 10%»: школьник чудом спасся после сильнейшего удара током

Денис выкарабкался, несмотря ни на что, и теперь ему нужна помощь [фото]
Ася ЖУКОВА
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Под Красноярском школьник чудом спасся после сильнейшего удара током. Фото: соцсети.Под Красноярском школьник чудом спасся после сильнейшего удара током. Фото: соцсети.
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Тот летний день четыре года назад Денис запомнил навсегда. С пацанами из своего поселка под Красноярском играл неподалеку от трансформаторной будки. И так увлекся, что вкарабкался наверх. А потом – страшный удар и темнота. Очнулся уже в больнице, после операции. Тогда и узнал: из-за мощного удара током лишился обеих рук. А было ему только 9 лет.

- Выкарабкался каким-то чудом, - Наталья, мать Дениса, до сих пор не может вспоминать об этом без слез. – Врачи сразу же нас предупредили: шансов выжить было 10%. Каждая операция - жуткий стресс. Но он смог.

Сейчас Денису 14. Вихры, зеленые глаза, задорная улыбка. К тому же старается ни в чем не отставать от других ребят. Гоняет в футбол, плавает, хочет стать программистом. В соцсетях почти тысяча друзей. Как он им пишет? Научился набирать пальцами ног.

Веселый, подвижный, он так мечтает вернуться в обычную жизнь. Фото: соцсети.

Веселый, подвижный, он так мечтает вернуться в обычную жизнь. Фото: соцсети.

- У меня одна мечта, - вздыхает Наталья. – Чтобы у Дениса снова появились руки.

По словам женщины, администрация их поселка уже договорилась с медиками из Санкт-Петербурга. Ведь парню нужна еще одна операция (сделают по квоте), и тогда он сможет носить протезы.

Проблема в одном: нет средств. Мать полностью посвятила себя сыну. Живут на его пенсию, плюс помогают родные. Перебиваются, как могут, на самое необходимое хватает. А на то, чтобы добраться до Питера, увы…

- Мы посчитали: всего надо примерно 120 тысяч, - говорит Наталья. – Это на дорогу до Санкт-Петербурга и обратно, проживание и питание. Сумма для нас неподъемная. Очень прошу: помогите!

КОНКРЕТНО

Лететь на операцию Денису нужно в конце мая. Чтобы собрать деньги, осталось меньше месяца. Если вы можете хоть чем-то помочь парню, откликнитесь. Карта Сбербанка - 2202200568076473 (Наталья Дмитриевна Ц).

За помощь при подготовке публикации благодарим «8 канал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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