Подростку из Красноярска, лишившемуся рук, установили протезы спустя 6 лет после несчастного случая. Фото: ЦУГЛЕНОК Наталья

Трагическое происшествие летом 2015 года разделило жизнь простого школьника из Красноярска Дениса Цугленка на «до» и «после». Все изменилось, когда тогда еще 10-летний мальчик получил сильнейший удар в 10 тысяч вольт током на заброшенной подстанции, где играл с друзьями.

По словам врачей, шансов выжить было немного, по прогнозам – 10%. Но Денис выжил, после чего его жизнь превратилась в каждодневную борьбу. Больница, ампутация рук и пальцев ног, бесконечная череда операций, врачей и клиник.

За 6 лет и сам Денис, и его мама Наталья смогли пережить трагедию. Денис научился жить без рук, не стал зацикливаться на том, что случилось. Он как обычный школьник, играл в компьютер, занимался футболом, и даже керлингом, в школу ходит по индивидуальной программе, ведет свой канал на YouTube.

Сам парень рассказывал, что его секрет в характере. Словом Денис стремился к полноценному существованию без намека на жалость к себе и добился в этом большого успеха. Но ни разу за эти годы ни Денис, ни его мама не оставляли надежд на то, чтобы парень вновь смог самостоятельно взять стакан со стола или набрать текст на клавиатуре.

Денис выдержал множество операций и реабилитаций. Но самая главная прошла 1 декабря 2021 года. Наталья Цугленок рассказала «КП-Красноярск» как прошла процедура:

- Мы очень долго об этом мечтали! Денис счастлив! Протезы ему установили вчера. Сейчас он под наблюдением врачей, но чувствует себя хорошо. Старается, учится управлять протезами. Надеемся, на следующей неделе нас выпишут и мы вернемся домой, - сказала мама Дениса.

Сейчас главное для Дениса – восстановиться и научиться пользоваться новыми конечностями. Самое страшное – позади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шансов выжить было 10%»: школьник чудом спасся после сильнейшего удара током

Сейчас Денису 14. Вихры, зеленые глаза, задорная улыбка. К тому же старается ни в чем не отставать от других ребят. Гоняет в футбол, плавает, хочет стать программистом. В соцсетях почти тысяча друзей. Как он им пишет? Научился набирать пальцами ног. (подробнее)