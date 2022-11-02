Лишившийся рук мальчик из Красноярска отправляется в Москву на примерку гильзы для протеза

Фото: Наталья Цугленок

Красноярский подросток Денис Цугленок вышел практически на финишную прямую в вопросе получения протезов. Без рук парень живет уже 6 лет – с тех пор, как получил удар током в 10 тысяч вольт, играя на стройке с друзьями.

Фото: Наталья Цугленок

После несчастного случая парень едва выжил. После чего прошел несколько курсов реабилитаций, множество операций. До получения протезов Денису осталось всего ничего:

- 7 ноября мы полетим в Москву на примерку гильзы, чтобы ее подогнать и уже сделать сам протез. Врачам необходимо убедиться, что она держится и не давит руку. Поэтому нам придется поехать в Москву дважды – сейчас, а дату второй поездки, когда Денису поставят сами протезы, определят позже, - рассказывает мама Дениса Наталья Цугленок.

На все про все требуется около 100 тысяч рублей. Женщина уже собрала 86 тысяч, приобрела билеты и заплатила за гостиницу. Так что осталось всего ничего.

Реквизиты для помощи Денису Цугленку:

2202200568076473 сбер. Наталья Цугленок Д

89233280125 телефон привязан к карте Сбера.

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