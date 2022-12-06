Билеты на чемпионат России по фигурному катанию 2023 в Красноярске: сколько стоят, количество, где купить Фото: Мария ЛЕНЦ

Через две недели в краевой столице лучшие фигуристы страны начнут выяснять лучшего, уже появилось расписание соревнований. Билеты на чемпионат России по фигурному катанию 2023 в Красноярске так же поступили в продажу. Публикуем стоимость и где купить.

Состязания пройдут в «Платинум Арене-Красноярск» с 22 по 25 декабря 2022 года.

Стоимость билетов на чемпионат России по фигурному катанию 2023 в Красноярске

Стоимость билетов на соревнования начинается от 150 рублей в первый день чемпионата на дальних рядах до 10 тысяч рублей в последний день.

При этом дети до 6 лет могут посетить соревнования бесплатно. Однако отдельно место не предоставляется.

Где можно купить билеты на чемпионат России по фигурному катанию 2023 в Красноярске

Приобрести билеты можно на сайте kassir.ru и на сайте «Платинум Арены». Количество билетов ограничено, но на 6 декабря 2022 года их достаточно.

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На соревнованиях спортсмены будут выступать в традиционных для себя дисциплинах: танцы на льду, спортивные пары, одиночное катание у женщин и мужчин. (подробнее)