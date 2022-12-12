В Красноярске отменили праздничный фейерверк на Новый год Фото: ИВАНОВА Диана

Праздничный фейерверк в Красноярске на Новый год 2023 отменили. Об этом сообщает городская администрация. Кроме того, в Красноярске решили не проводить крупные празднования.

Традиционный праздничный салют на Новый год в Красноярске отменен. Кроме новогоднего фейерверка в Красноярске так же отменили крупные праздничные мероприятия и конкурс «Волшебный лед Сибири». Однако главная городская елка все же будет установлена – 25 декабря 2022 года в Татышев-парке.

В городской администрации пояснили, что на праздновании и фейерверке планируется сэкономить 7 миллионов рублей. Все эти деньги пойдут на поддержку участников спецоперации.

В мэрии красноярцев призвали провести Новый год дома вместе с друзьями и родственниками. Несмотря на отмену масштабного празднования, город все равно украсят к празднику. Кроме того, в новогоднюю ночь для детей и их родителей проведут локальные мероприятия.

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