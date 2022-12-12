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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:41

Главная елка Красноярска откроется в Татышев-парке 25 декабря

Торжество пройдет сдержано
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: телеграм-канал "Татышев-парк"

Фото: телеграм-канал "Татышев-парк"

Главная городская елка в Татышев-парке откроется 25 декабря. Церемония зажжения огней начнется в 19.00, рассказали в администрации парка.

Мероприятие обойдется без массовых гуляний и крупных празднований. Напомним, украшать главный символ Нового года начали 6 декабря.

Помимо самой елки, в парке гостей будет ждать еще несколько зимних локаций. Правда, пока точно определена дата открытия лишь ледового городка – он будет готов 24 декабря.

Лыжная трасса еще в процессе, ее готовность зависит от капризов погоды. Готовится к открытию и каток.