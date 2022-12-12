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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:30

В Красноярске отменен традиционный конкурс «Волшебный лед Сибири» ради экономии средств

Также не будет фейерверка и крупных мероприятий
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске отменен традиционный конкурс фигур «Волшебный лед Сибири», новогодний фейерверк и несколько крупных праздничных мероприятий ради экономии средств. Как сообщили на пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года.

Специалисты администрации пояснили, что сэкономленные деньги в размере около 7 млн рублей будут переданы на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне действия СВО.

В этом году Новый год будет отмечаться в Красноярске «по-домашнему». Не будет масштабных концертов с дорогостоящим оборудованием, но традиционные новогодние форматы для маленьких красноярцев будут проведены. В каждом районе откроются ледовые городки и ёлки, а каток на Стрелке будет работать всю новогоднюю ночь.