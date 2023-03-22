Найденный на севере Красноярского края самолет «Дуглас» реставрируют новосибирские специалисты. Фото: Елена Василенко, РГО

В специальном ангаре на территории спортивного аэродрома «Мочище» (посадочная площадка недалеко от Новосибирска) работают мастера-механики. На прочной металлической подставке стоит остов старого самолета – без крыльев, без стекол и местами даже без обшивки корпуса. Рядом разложены части. Неподалеку на стенде чертежи, в коих угадывается, какой по итогу должна получиться машина.

Это – легендарный самолет «Дуглас С-47». Другое название в кругах историков – «Борт Тюрикова», по имени командира, который в далеком 1947 году посадил его посреди таймырской тундры и спас более трех десятков человек. В 2016-2017 годах международная экспедиция Русского географического общества эвакуировала самолет с севера Красноярского края и отправили на реставрацию в Новосибирск.

Таким самолет должен получиться в итоге. Фото: Елена Василенко, РГО

Восстановительными работами занялись специалисты компании «Гелиокоптер». Работают с раритетом скрупулезно и осторожно. Зачастую приходится что-то изготавливать вручную. Что уже сделано на этот момент: отреставрированы оба двигателя и воздушные винты (понятное дело, завести и улететь на них нельзя – музейные экспонаты, но они достоверно окрашены). На них нанесли маркировку производителей.

Сейчас специалисты восстанавливают поврежденную переднюю часть фюзеляжа. Она была буквально разорвана, видимо, в момент падения и удара самолета о землю. Листы обшивки выпрямили, недостающие заменят новыми, которые изготавливают по выкройкам оригинальных элементов. Удалось восстановить внутренние перегородки, все пробоины фюзеляжа закрыли заплатками. Приобрели материалы для внутренней обшивки кабины пилотов. Отремонтировали хвостовую часть фюзеляжа, стойки шасси и многое другое. Изготовили штурвалы. Окраску поверхностей начнут с наступлением тепла.

Новосибирские реставраторы. Фото Елены Василенко, РГО

Одним словом, самолет должен выглядеть таким же, как в том году, когда впервые перемахнул Тихий океан и приземлился на советской земле. Летать после реставрации он, конечно, не будет. Но сделают его красавцем.

Председатель Красноярского краевого отделения РГО, руководитель международной экспедиции «Борт Тюрикова. Возвращение» Игорь Спириденко прокомментировал:

- Предполагается, что реставрация в Новосибирске займет 2-3 года. После этого «Борт Тюрикова» вернется в Красноярск. Планируется, что он будет представлен в качестве интерактивного экспоната в будущем Музее освоения Севера. В течение всего времени мы помогаем в восстановлении самолета своим новосибирским коллегам. Финансовую поддержку оказывает компания «Роснефть».

Немного истории: американский самолет Douglas C-47 прибыл во время Великой Отечественной войны из США в СССР по программе ленд-лиза «Алсиб». Но до фронта не добрался, вместо этого его направили работать на север Красноярского края. 22 апреля 1947 года самолет вылетел по маршруту бухта Кожевникова – Дудинка – Красноярск. На борту находились 26 или 32 человека (данные разнятся, поскольку могли лететь пассажиры-безбилетники) и 852 килограмма багажа.

Нашли самолет случайно геологи, облетая территорию. Фото: РГО

«Дуглас» попал в штормовой фронт. Командир корабля Максим Тюриков вел его почти вслепую. Через четыре часа полета отказал левый мотор, а потом и правый. В 5:30 утра пришлось совершить аварийную посадку в тундре, в 180 километров от поселка Волочанка. Благодаря опытному экипажу никто не пострадал. Краткий отчет о случившемся, насколько это было возможно, сам Тюриков написал на внутренней обшивке кабины пилотов химическим карандашом. Они сохранились и были прочитаны спустя 70 лет.

Добавим, что Максим Тюриков вместе с бортмехаником, радистом и шестью добровольцами из числа пассажиров через три дня ушел за помощью. Все пропали без вести. Через шесть лет останки командира нашли и опознали по партийному билету, свидетельству пилота и записной книжке. Остальные до сих пор числятся без вести пропавшими.

"Дуглас" - это уникальная находка для историков. Фото: РГО

Но тех, кто остался в разбитом самолете, нашли и 11 мая вывезли всех. А о самолете забыли на десятки лет. Обнаружили, считайте, случайно. В 2007 над территорией, где лежал «Дуглас», пролетали на вертолете геологи, делали аэрофотосъемку. Они и передали интересные фотографии в Красноярск, те попали в руки к историкам. Несколько лет готовились к тому, чтобы вывезти «Дуглас» из тундры. Эвакуация заняла два сезона – в 2016 и 2017 года. Старый самолет разделили на куски и сначала на вертолетах транспортировали в Дудинку, а оттуда на теплоходах уже в Красноярск. И в 2018 году проект «Борт Тюрикова. Возвращение» стал победителем Премии Русского географического общества в номинации «Лучшая экспедиция по России».

Вывозили самолет с Таймыра по частям. Фото: РГО

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