Эвакуацию самолета Douglas C-47 из таймырской тундры в Красноярск назвали лучшей экспедицией Русского географического общества

Эвакуация самолета Douglas C-47 из таймырской тундры в Красноярск, которая продолжалась два года – в 2016 и 2017 годах – была признана победительницей в номинации «Экспедиция по России». Такой награды Красноярское краевое отделение Русского географического общества удостоено впервые.

Отметим, что это ключевая награда в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. Премия была учреждена в 2014 году и присуждается раз в два года. И тем почетнее получить ее, учитывая, что на соискание поступило более 540 заявок из 76 регионов страны и иностранных государств.

Самолет 70 лет провел в тундре и прекрасно сохранился. Фото: Русское географическое общество

Название проекта звучит так: «Борт Тюрикова. Возвращение». За ним стоит история длиной более чем в 70 лет. Когда-то американский самолет был доставлен в СССР из США по договору ленд-лиза и участвовал в военных действиях. После войны ему нашли мирное применение. Он летал в заполярье, перевозил грузы и пассажиров.

23 апреля 1947 года самолет совершил аварийную посадку в сложнейших условиях в 180 километрах севернее поселка Волочанка на Таймыре. Командир воздушного судна Максим Тюриков сумел приземлиться так, что борт остался целым и никто из экипажа и 26 пассажиров не пострадал. Сам командир и несколько человек отправились искать подмогу и пропали. А 22 человека дождались помощи и вернулись на большую землю.

В 2007 году снимки самолета из тундры попали в руки заинтересованных лиц. 9 лет длилась подготовка. Было понятно, что целиком поднять и перенести Douglas в Красноярск не получится. Только по частям. В 2016 году доставили корпус самолета, а летом 2017 года – крылья. Руководил операцией председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко. Ключевую помощь оказали правительство Красноярского края, министерство транспорта края, авиакомпания «АэроГео», а также компании «Норильский никель», «СУЭК» и «Полюс-золото».

Фото с воздуха. Фото: Русское географическое общество

Сейчас самолет находится в Красноярске. Обсуждаются планы создать на острове Молокова парк-музей освоения Севера. И «Дуглас» станет в нем главным экспонатом.

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