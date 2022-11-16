«На Таймыре перед войной рухнул самолет со слитками платины для Вождя народов»: правда или вымысел Фото: Мария ЛЕНЦ

- Тут перед войной, где-то в конце тридцатых годов, самолет упал. Взлетел с земли, повернул на запад, в сторону Москвы. Сколько то километров пролетел и рухнул.

- Это «Дуглас», что ли? Так он же после войны упал, уже ближе к пятидесятым. Его давно в Красноярск вывезли на реставрацию.

- Нет, не «Дуглас». «Дуглас» - это совсем другая история, там люди были. А на борту этого самолета везли слитки с платиной – ящик или даже два. Хотели сделать подарок Сталину на юбилей.

- И?

- И не долетели. Долго потом будто бы искали его, только ничего не нашли. Решили, что раз следов нет, то он либо в Енисей упал, либо перелетел на ту сторону и уже там свалился в какое-нибудь озеро. Тундра-то она бескрайняя.

- Слитки с платиной? Вы серьезно? Ничего себе! Крутая история. Интересно, правда или вымысел?

- Не могу ручаться за правду. Но слышал, что некоторые мужики до сих пор летом в тундру ездят, найти пытаются.

Так выглядит тундра в самом конце мая, буквально через две-три недели она утонет в цветах и запахах Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Эту историю в конце мая нынешнего года рассказал коренной норильчанин по имени Сергей, пока ехали из Норильска до Дудинки. Между городами всего 90 километров, но из-за особенностей климата асфальтовая дорога здесь никогда не бывает идеальной, поэтому по времени поездка заняла часа два. В пути разговорились. Северянин с воодушевлением вжился в роль гида, рассказывал много интересных вещей и несколько раз повторил: «Эх, рано вы приехали к нам, вот если бы через недели две-три попозже, когда у нас тундра цветет. Оставайтесь у нас в гостях, не пожалеете, это нужно увидеть».

История про платину запала в памяти. Уж чего в прошлом столетии на Таймыре только не было. Север хранит много тайн. В том числе таких, которые когда-то были под грифом «Совершенно секретно». Мы же помним, что промышленное освоение здешних богатств началось с «Норильлага» и имело стратегическое значение.

В музее Норильска (к слову, это один из крупнейших в стране муниципальных музейных объединений) историю не подтвердили. В фондах этого музея огромное количество исторических ценностей и фактов, но о слитках платины для вождя народов – нет, не слышали. Причин не доверять сотрудникам музея у нас нет.

И все же... Мы ни в коем случае не настаиваем, что история правдивая. Напротив, она очень похожа на выдумку. Но есть под этой легендой реальная основа.

Тундра неизменна, меняются только самолеты: вместо "Дугласов" и "Кукузников" - "Боинги" Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

О том, что в окрестностях Норильска есть платина, давно известно. И вообще основными месторождениями металлов платиновой группы России являются именно таймырские (более 99 % разведанных и более 94% оцененных запасов страны). Но в первых десятилетиях прошлого века, когда территорию только-только начали осваивать, считалось, что россыпной платины тут нет и быть не может. Однако в 1933 году геологи нашли ее в долине Угольного ручья, довольно крупные самородки по 2-3 миллиметра. Несколько лет об этом – молчок, секрет для узкого круга. Затем в 1938 году на теле одного из умерших заключенных «Норильлага» обнаружили мешочек, а внутри – платиновый песок. И снова тишина. Но все тайное рано или поздно становится явным.

Очень интересно рассказал об этом в своей книге «Вторжение на Таймыр» известный норильский писатель Вадим Денисов, который с раннего детства живет в Северном городе и изучил его историю вдоль и поперек.

«Нашлись «жучки», которые начали копать, и пошел крик, что обнаружили богатое платиновое месторождение». О россыпной платине сразу же доложили директору Завенягину (Авраамий Звенягин, директор «Норильлага» – прим. ред.). Можно только представить, как он удивился! Не могло такого быть! А было. Еще в 1923 году в Пробирной лаборатории Геолкома выяснили, что в руде платины навалом. И тут же по всей Сибири поползли слухи, Урванцев (Николай Урванцев – известный геолог, ученый, исследователь Арктики – прим. ред.) платину нашел, скоро целое месторождение разрабатывать начнут! Потому при наборе в первую артель поисковиков выстроилась целая очередь из монстров «золотого дела». Корсары желтого металла. Тертые-перетертые мужики, повидавшие Алдан и Лену, Индигирку и Колыму (сибирские реки, известные к тому времени своими богатыми месторождениями золота – прим. ред.). Они-то отлично знали, что в кварцевых жилах могут попадаться и самородки.

Это была «золотая экспедиция». Напрасно Урванцев убеждал всех, что платиноиды в норильских рудах содержатся лишь в рассеянном состоянии или в виде твердых растворов. Не извлечешь их «запросто так»! Ничего не помогало. И только тогда, когда большинство приехавших старателей лично убедились, что все действительно не так просто, наступило спокойствие. На время. Время же показало, что золотоискатели все-таки «дожали вопрос».

Представьте, если здесь что-то упало - с концами Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Никто теперь не узнает, сколько из них позже сели в норильские лагеря. Никто не узнает, как тут создавались подпольные зэковские артели-банды, промышлявшие россыпную платину на пригородных ручьях. Наверняка, была и схема сбыта намытого, специально организованные побеги, курьеры-смертники, а может, и целый «коридор»…

Когда в 1938 году уже комбинатовские структуры намыли первые 38 кг, то настало самое время преподнести достойный подарок Вождю, вся страна подарки слала к 60-летию Сталина. Практически сосланному сюда Завенягину сделать это было критически важно. Изготовили специальный, подарочный ящик, упаковали в него платину и повезли в Кремль. Но злая аура платиноидов никак не отпускала металл с Таймыра. Самолет, на котором перевозили этот сверхценный груз, потерпел аварию и рухнул неподалеку, в Енисей. Ящик, естественно, тоже утонул».

Вот такая история, хотите - верьте в нее, а хотите – нет.

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