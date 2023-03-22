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Происшествия22 марта 2023 5:47

Держись, маленькая: под Красноярском люди отбили косулю от стаи собак, которые рвали ее заживо

Под Красноярском люди отбили косулю от терзавших ее собак
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Под Красноярском очевидцы отбили дикую косулю от своры собак. Фото: Центр охраны дикой природы "Инстинкт".

Под Красноярском очевидцы отбили дикую косулю от своры собак. Фото: Центр охраны дикой природы "Инстинкт".

Только живи! Пронзительная история из Красноярска: люди сумели отбить раненую косулю от стаи собак, которые на нее напали. Об этом рассказали в центре охраны дикой природы «Инстинкт».

Все случилось в селе Вознесенка (в 36 километрах от Красноярска). В один из дней на окраину забрела дикая косуля. Учуяв запах зверя, на него сбежались собаки. Накинулись всей стаей. Рычали, рвали жертву зубами. Еще немного, и ее было бы не спасти.

Благо яростный лай услышали местные жители. Выскочили из домов и обомлели: на их глазах свора терзала беззащитное животное. Бросились на помощь. Кое-как, но смогли отогнать опьяненных от запаха крови псов.

Косулю унесли во двор. А после позвонили в центр «Инстинкт», здесь как раз занимаются реабилитацией лесных животных и птиц. На счету сотрудников десятки спасенных жизней.

Они тут же выдвинулись на помощь. И вскоре были в Вознесенке. Раненую косулю бережно уложили в машину, укутали пледом.

Сейчас косуля борется за жизнь, ее выхаживают специалисты. Фото: Центр охраны дикой природы "Инстинкт".

Сейчас косуля борется за жизнь, ее выхаживают специалисты. Фото: Центр охраны дикой природы "Инстинкт".

- Она была вся в крови. Раны на шее, ногах, мордочке… Ее рвали собаки, а спасли местные жители. Благодарим людей из Вознесенки за неравнодушие! – передают из центра «Инстинкт».

Сейчас за косулей ухаживают специалисты. Обрабатывают раны, кормят, поят. И надеются, что найденыш выкарабкается, окрепнет: «Держите за нее кулачки!».

- Живи, лапуль! – пишут в соцсетях. – И спасибо вам, ЛЮДИ!

- Центр, низкий вам поклон! Косуле благополучного восстановления.

- Держись, малышка. Такие замечательные люди бьются за твою жизнь…

- Бедный «ребенок», борись!

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