Держись, маленькая: под Красноярском люди отбили косулю от стаи собак, которые рвали ее заживо

Под Красноярском очевидцы отбили дикую косулю от своры собак. Фото: Центр охраны дикой природы "Инстинкт".

Только живи! Пронзительная история из Красноярска: люди сумели отбить раненую косулю от стаи собак, которые на нее напали. Об этом рассказали в центре охраны дикой природы «Инстинкт».

Все случилось в селе Вознесенка (в 36 километрах от Красноярска). В один из дней на окраину забрела дикая косуля. Учуяв запах зверя, на него сбежались собаки. Накинулись всей стаей. Рычали, рвали жертву зубами. Еще немного, и ее было бы не спасти.

Благо яростный лай услышали местные жители. Выскочили из домов и обомлели: на их глазах свора терзала беззащитное животное. Бросились на помощь. Кое-как, но смогли отогнать опьяненных от запаха крови псов.

Косулю унесли во двор. А после позвонили в центр «Инстинкт», здесь как раз занимаются реабилитацией лесных животных и птиц. На счету сотрудников десятки спасенных жизней.

Они тут же выдвинулись на помощь. И вскоре были в Вознесенке. Раненую косулю бережно уложили в машину, укутали пледом.

Сейчас косуля борется за жизнь, ее выхаживают специалисты. Фото: Центр охраны дикой природы "Инстинкт".

- Она была вся в крови. Раны на шее, ногах, мордочке… Ее рвали собаки, а спасли местные жители. Благодарим людей из Вознесенки за неравнодушие! – передают из центра «Инстинкт».

Сейчас за косулей ухаживают специалисты. Обрабатывают раны, кормят, поят. И надеются, что найденыш выкарабкается, окрепнет: «Держите за нее кулачки!».

- Живи, лапуль! – пишут в соцсетях. – И спасибо вам, ЛЮДИ!

- Центр, низкий вам поклон! Косуле благополучного восстановления.

- Держись, малышка. Такие замечательные люди бьются за твою жизнь…

- Бедный «ребенок», борись!

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