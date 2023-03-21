Плакала от страха и замерзала на глазах: парень шагнул на хрупкий лед, чтобы спасти тонущую собаку

В Туве студент Айдын Тарма отважился шагнуть на хрупкий лед, чтобы спасти тонущую собаку. Фото: паблик "Новости Тувы".

Настоящие герои не носят плащи… В Кызыле (Тува) студент университета Айдын Тарма рискнул шагнуть на тонкий лед, чтобы спасти тонущую в Енисее собаку. Обычная, беспородная, ничья, она гибла у всех на глазах, неподалеку от памятника «Центр Азии». Мимо не смог пройти только Айдын. Подробности истории – в материале «Комсомольской правде – Красноярск».

Все случилось на днях – в самом центре Кызыла, у набережной. Сюда пришел прогуляться с друзьями студент ТГУ Айдын Тарма. Шли, разговаривали, смеялись. И вдруг замерли – в нескольких метрах от берега в полынье кто-то барахтался. Пригляделись: это была небольшая черная собачка. Уличная, бесхозная. В те выходные резко потеплело, на берегу – толпы людей, многие с детьми. Но на подмогу не отважился прийти никто, лед уже слишком тонкий.

Пролетел на цыпочках

Эта история могла закончиться печально. Если бы не Айдын. Увидев, что собака в беде, парень ринулся к ней. Конечно, понимал, ситуация опасная. И тем не менее сделал шаг на хрупкий лед. Спортивный, легкий, несколько метров до полыньи пролетел буквально на цыпочках.

Оставалось только вытащить утопающую. Но внезапно оказалось: собака, что билась в ледяном крошеве, насмерть перепугана. И на любую попытку приблизиться реагировала оглушительным лаем. Норовила вцепиться зубами в руку. Оно и понятно: живет на улице, натерпелась всякого, не доверяет человеку. Раз, другой, третий, не получалось ни в какую. И всё это – на тонкой кромке льда, который мог треснуть в любой миг.

Наконец, собака поняла - ее не обидят. Вместо того чтобы лаять, вдруг жалобно заскулила. Плакала от страха и замерзала на глазах. И тут Айдын поймал момент: наклонился, а потом сумел-таки подхватить бедолагу за шкирку. Несколько секунд, и тонущая была спасена. Парень опустил ее на лед, подальше от полыньи.

Почувствовав под лапами что-то твердое, собака вмиг сообразила: она вне опасности. Бешено завиляла хвостом – от радости – и метнулась наутек. Меж тем на берегу уже собрались сочувствующие, Айдына встретили аплодисментами и криками «Молодец!».

Храбрый и скромный

- Герой дня! – поделилась в соцсетях женщина, снявшая его поступок на видео. – Сегодня мы с внуками стали свидетелями его безграничного милосердия, храбрости и скромности. Спас собаку, несмотря на ее сопротивление! Потом мы подошли, познакомились и похвалили молодых людей (все это время друзья подстраховывали Айдына – прим.ред.). Горжусь, что у нас есть такие ребята. Низкий поклон родителям за замечательного сына!

Айдын с друзьями, они подстраховывали его в нужный момент. Фото: паблик "Новости Тувы".

В соцсетях парня тоже называют героем, восхищаются тем, что он сделал. Но и замечают: это ОЧЕНЬ большой риск. Может, даже слишком.

- Парень, конечно, добрая душа! В наше время это редкость. Мало кто пройдется по тонкому льду, рискуя жизнью, чтобы спасти чужую собаку. И не говорите мне, что лед был твердый и каждый бы так поступил.

- Какой молодец, благодарим тебя за храбрость, удачи и белой дороги!

- Быть неравнодушным к чужой беде - важное качество характера.

- Гордимся тобой! У тебя добрая душа.

- Герои среди нас!

- Хорошо, что все закончилось благополучно и для мальчика, и для собаки!

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