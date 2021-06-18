Выбился из сил и уже тонул: посреди Енисея в 70 километрах от цивилизации спасли крохотного йорка

Джеки и его спаситель Алексей. Фото: стоп-кадр видео https://www.instagram.com/jet_extreme/.

- Давай сюда, родная! Чуть под винт у меня не попала! – крохотная собачка что есть сил барахталась в ледяной воде Енисея, и тут ее подхватила чья-то большая теплая рука.

Фееричная история произошла в Красноярском крае: щенка йоркширского терьера спасли прямо посреди реки. В совершенно глухом месте, рядом ни города, ни деревни, ни дорог, ни-че-го!

Думал, заяц

Алексей Нестеров из Абакана оказался там неслучайно: он занимается экстремальными походами. Говорит, видел всякое. А такое – реально в первый раз. Шел на лодке, остановился в 70 километрах от села Ярцево, чтобы заправиться: «Я прошел 230 километров по Енисею и за все время встретил только две обычные лодки. Ну, и грузовые судна были. Как этот бедолага оказался посреди Енисея, загадка. Встал дозаправиться, а по реке такое чудо плывет».

Алексей сначала принял его за бобра или зайца, разглядел - ахнул. Фото: стоп-кадр видео https://www.instagram.com/jet_extreme/.

Алексей признается: поначалу глазам не поверил. Показалось, бобр или, может, заяц решил перемахнуть через реку. Подобрался поближе, а там собачка. Не хаски или лайка, таким все нипочем, а декоративная – йорк. Малыш судорожно сучил лапками, чтобы не пойти ко дну. А это север, вода студеная, +10, не больше. Здесь и человек-то долго не продержится.

Малыш уже слабел

По словам мужчины, йорк уже выбивался из сил. Мокрая головка то и дело скрывалась под водой. Еще пара минут, и все могло быть кончено. Но песику повезло, рядом оказался Алексей. Несколько кругов на лодке, приноровился и - раз! – выхватил из ледяной ловушки тонущего малыша.

Конечно, щенок был в шоке. Дрожал, озирался, вода текла с него ручьями. «Ух, ты, мой холосый», - даже брутальный мужчина не мог скрыть умиление. Как мог, обогрел найденыша. И вскоре тот освоился на борту: обозревал окрестности и звонко тявкал – охранял лодку.

Кроха на лодке спасшего его мужчины. Фото: https://www.instagram.com/jet_extreme/.

В итоге Алексей вернулся в Красноярск не один, а с новым другом. Повторимся, сам он из Абакана, должен был ехать домой. А там у него свой питомец, джек-рассел терьер, парень боевой.

Отказывался от еды и ждал хозяев

- Тогда мне позвонила его жена: Леша выловил из Енисея собаку, куда бы ее пристроить? – рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» подруга семьи Татьяна Дзяновская. – У меня у самой йорк, так что я заявила сразу: везите.

Очутившись в новом доме, малыш сначала запаниковал – ходил на полусогнутых, сутки отказывался от еды. Что только ему ни предлагали – от профессиональной «сушки» до говяжьих котлеток! На второй день только немного «поклевал» корм.

- Кстати, назвали мы его Чапай – по аналогии с Василием Чапаевым (легендарным комдивом, утонувшим в реке Урал – прим.ред.), - продолжает Татьяна. – Удивительно, что он не заболел. Когда привык, начал проявлять активность. Хороший живой малыш. Думаю: если хозяева не найдутся, могу и себе оставить – породу знаю.

Меж тем спасители «Чапая» распространили информацию по всем соцсетям: «15 июня в 12 часов дня посреди реки Енисей выловили собаку. Рядом ни одного населенного пункта, до берега далеко. Как она там оказалась, непонятно. Хозяева, отзовитесь!».

«Он нам снится!»

Говорят, сам найденыш тоже тосковал по семье. Бросался обнюхивать каждого, кто пришел в дом, будто искал хозяев. И они нашлись!

- Как выяснилось, на самом деле геройского «Чапая» зовут Джеки, - улыбается Татьяна. – Собаке меньше годика.

На судне, как дома. Фото: архив семьи.

Его хозяева – семья с тремя маленькими детьми. Мама и папа работают на сухогрузе, взяли собаку с собой в навигацию. Но в один из дней питомец пропал. Кинулись – искали везде, передали капитанам проходящих кораблей, даже на лодке выходили, но нет. Предположили, что упал в воду или утащила хищная птица, такое тоже бывает.

Джеки вернулся

Пришлось сообщать детям: песик исчез. Ребятня в слезы: «Он нам снится, верните Джеки!». Казалось, надежды нет, но… Все сложилось по-другому. Спустя еще сутки в доме Татьяны раздался звонок. Это была Кристина, сестра хозяйки. Она увидела пост в соцсетях.

Оказалось, Джеки - маленький речник. Фото: архив семьи.

- Потом мне прислали фото, где Джеки на судне, в каюте. И я точно убедилась: это он, наш найденыш. Вчера вечером Кристина с детьми приехала за Джеки. Столько радости, слез! Малыш сначала был ошарашен, потом обрадовался. Прыгал, облизывал всех с ног до головы. Сколько продержался в ледяной воде, дождался помощи, выжил. Это просто чудо какое-то!

... За помощь при подготовке публикации благодарим телеканал «Енисей».

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