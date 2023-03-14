«Как он выжил - непонятно»: под Красноярском пес четыре дня пролежал на спине в узкой расщелине между двумя гаражами

Фото: t.me/dogspas24

12 марта в поселке Березовка под Красноярском спасатели и волонтеры освободили бездомного пса, застрявшего между двумя контейнерами. Историю спасения рассказали в общественной организации «DogSpas».

Бездомный пес оказался в ловушке еще 8 марта. Небольшая дворняжка каким-то образом оказалась между двумя гаражами-контейнерами, расстояние между ними едва ли превышало сантиметров 30. В попытках выбраться, пес как-то перевернулся на спину. С этого момента шансов спастись самостоятельно у него не было.

Местные жители слышали слабый сдавленный скулеж, но не могли понять, откуда он идет. Заметили дворняжку лишь четыре дня спустя. Все это время обездвиженное животное провело без еды и воды – «Как он выжил - непонятно», - удивлялись волонтеры и просто неравнодушные березовцы. Пес из последних сил плакал, надеясь на помощь людей.

Фото: t.me/dogspas24

Ближе к вечеру воскресенья спасать собаку приехали пожарные. Операция по освобождению пса продолжалась четыре часа. Никто не мог протиснуться через узкое пространство. Пролезть между гаражами смогла лишь хрупкая девушка.

Ей удалось подтолкнуть собаку под ремни. В итоге его удалось подцепить и вытащить через верх. После освобождения пес даже попытался сам встать, но не мог и пару шагов пройти, не упав.

Естественно, что состояние пса после такого оставляет желать лучшего. Сейчас он находится между жизнью и смертью. Он находится в ветклинике «Провет на Кутузова», но врачи ничего не гарантируют. Надежда одна – на молодой организм.

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