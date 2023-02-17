Плачет и еле дышит: беспомощной собаке устроили зверские пытки и бросили умирать в мусорном контейнере

Собака по кличке Амелия выжила в настоящем аду. После пыток ее выкинули умирать в мусорный бак. Фото: Irina_doghelp.

Еле дышит, а из глаз текут слезы… В Красноярске спасают собаку, которую живодеры подвергли жестоким пыткам, а потом выбросили умирать в мусорном контейнере. Об этом диком случае рассказали в пресс-службе городской рециклинговой компании.

Вчера, 16 февраля, ее сотрудники работали, в том числе в Октябрьском районе, на Бугаче (перекрестке трех улиц - Ореховой, Национальной и Цимлянской). Вдруг заметили: в одном из контейнеров кто-то шевелится. Что такое? Убрали мешки с мусором, а там – собака. Выбраться сама не могла.

- В мусорном баке собака лежит – живая! – ахнул водитель (и оператор) Евгений Баранов. - Я ее точно грузить не буду. Она живая, живая! Какие-то извращенцы взяли живую собаку – и в бак запихали с мусором.

«Живая, живая, живая», - повторял шокированный мужчина. Поверить было невозможно, что существо, которое дышит, смотрит, чувствует боль, вышвырнули на верную смерть.

Услышав человеческий голос, собака встрепенулась - отчаянно замотала головой, будто прося о помощи. Потом опять замерла. Не могла пошевелиться, только моргала и следила глазами за мужчинами.

«Бедолага!» - ее осторожно достали из мусорки, пересадили в коробку. А затем позвонили волонтерам. Вскоре собаку уже осматривали ветеринары.

Если бы не сотрудники рециклинговой компании и волонтеры собака бы не выкарабкалась. Фото: Irina_doghelp.

Ужаснулись даже они: беспомощное животное словно бы побывало в аду. Какие-то нелюди устроили для него камеру пыток.

- У собаки проломлена голова, множество ран, ожогов. Ее поджигали, может быть, тушили окурки. Кроме того, она истощена, вся в цементе. Скорее всего, собаку выкинули в мусорный бак, так как думали, что убили…

Кто это был, обезумевший хозяин (такое случается) или изуверы-зоосадисты, предстоит выяснить полиции. Проверка уже начата. Понятно одно: собака выжила, вернулась из ада. Благодаря людям, которые оказались в нужное время в нужном месте. Не смогли пройти мимо.

За помощь в подготовке публикации благодарим Красноярскую рециклинговую компанию, а также волонтеров, Irina_doghelp.

ВАЖНО

Сейчас Амелия (так назвали собаку) борется за жизнь, врачи делают все, чтобы спасти ее. Как можно помочь?

Вот реквизиты:

Карта Сбербанк 4274 3200 6398 2956 на имя Ирина Валерьевна М Привязана к номеру 8 967 618 87 31 Карта Росбанка привязана к номеру 8 967 618 87 31 Ирина Валерьевна.