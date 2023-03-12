Красноярский флагшток перестал быть самым высоким в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский флагшток на Николаевской сопке перестал быть самым высокий в России – теперь уже официально. Информацию на своем сайте выставила Книга рекордов России. Там говорится, что самый высокий шпиль для флага установлен на Зенит-Арене, его высота составляет 105 метров. Свидетельство этому было выдано 27 февраля. Год назад на берегу Финского залива появилось сооружение высотой 105 метров. И на нем поднят флаг футбольного клуба «Зенит». Его построили в честь того, что клуб в седьмой раз завоевал Суперкубок России.

Красноярцы недолго радовались своему рекорду, он продержался всего два месяца. Высота нашей конструкции составляет ровно 100 метров. На третьем месте остается флагшток в столице Чеченской республики, городе Грозном – 73,5 метров.

В общем-то это был только вопрос времени. Сомнение в первенство красноярского шпиля появились еще до Нового года. Тем не менее, власти подали документы на регистрацию, а петербуржцы вскоре дали ответ.

Впрочем, у сибиряков и без этого сооружения есть немало чем похвалиться на всю страну. Например, самой длинной Торгашинской лестницей – в ней 1683 ступени, а протяженность составляет почти 1200 метров. Но и у нее вскоре может появиться соперница. Норильчане собираются обставить красноярцев почти в 5 раз – построить лестницу на гору Шмидта, с тремя смотровыми площадками, длиной 5,6 километров и высотой 425 метров.