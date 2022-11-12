В Норильске планируют построить самую длинную лестницу России. Фото: Агентство развития Норильска

В Норильске планируют построить грандиозный туристический объект – лестницу, которая станет самой длинной в России. Сейчас это звание носит прогулочная лестница, ведущая на Торгашинский хребет в Красноярске, ее длина составляет 1,2 километра. Норильчане собираются обставить красноярцев почти в 5 раз: протяжность их лестницы составит 5,6 километров.

- Гора Шмидта – место, с которого началась вся история Северного города. На ее склонах есть остатки первых зданий и сооружений, угольных шахт, узкоколейной железной дороги, вагонеток, перевозивших уголь, и других объектов. Отдельного внимания заслуживает уцелевшая штольня, которую украшают кристаллы льда. Историки, проводники, сталкеры давно проявляют к ним интерес. А еще со Шмидтихи открывается великолепный вид на всю норильскую долину и величественные Хараелахские горы – отроги плато Путорана. Отсюда здорово охотиться на северное сияние, - рассказали в Агентстве развития Норильска.

Одна из смотровых площадок, вид снаружи. Фото: Агентство развития Норильска

Было решено облагородить достопримечательность, сделать ее доступнее, превратить в благоустроенную рекреационную зону. Тем более, что сейчас активно прокачивается туристическая привлекательность Норильска, а Таймы хотят сделать одной из точек притяжения для внутреннего туризма.

Концепция разработана совместно с петербургским архитектурным бюро Ludi_architects. На подъеме устроят три смотровых площадки на высотах 240, 350 и самая верхняя на 425 метров. На каждой архитекторы предлагают оборудовать крытые павильоны – так любоваться городом будет значительно комфортнее. Особенно зимой – северным сиянием.

- Первый этап проекта – палеонтологический маршрут. Он посвящен истории формирования нашей территории и будет интересен как взрослым, так и детям. Пройтись по нему не составит особого труда. Второй этап проекта – маршрут, посвященный истории становления Норильска, длиной 1,49 км. Он также подойдет людям любого уровня физической подготовки. Этот маршрут будет выходить к мемориалу «Норильская Голгофа» и познакомит с печальными и героическими страницами истории Норильска. Третий этап реализации проекта – спортивно-познавательный маршрут протяженностью 2,55 км – предполагает более крутой подъем по ступеням и будет под силу физически подготовленным людям. На этом участке планируется обустроить сразу две смотровые площадки, - пояснили авторы проекта.