Красноярский флагшток оказался вторым по высоте в России

Красноярский флагшток оказался вторым по высоте Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский флагшток, который установили накануне, оказался не самым высоким в России, как считалось поначалу. Напомним, что высота его составляет 100 метров, он располагается на Николаевской сопке и фактически виден со всех концов города. Однако нет, рекорд не за нами. Рекорд – за Санкт-Петербургом, где год назад на берегу Финского залива появилось сооружение высотой 105 метров. И на нем поднят флаг футбольного клуба «Зенит». Его построили в честь того, что клуб в седьмой раз завоевал Суперкубок России.

Мачту и полотнище размером 33 на 22 метра и весом 80 килограммов для Красноярска изготавливали в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. С учетом погодных условий.

Впрочем, нужно учесть, что точка, где его разместили, находится на высоте 505 метров над уровнем моря. Так что рекорд все-таки существует.