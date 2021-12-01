В Красноярске построили самую длинную лестницу в России – на Торгашинский хребет. Фото: агентство по туризму

В Красноярске 1 декабря открыли самую длинную лестницу в России, она ведет на местную достопримечательность - Торгашинский хребет. Об открытии рассказали в пресс-службе Красноярского края.

Эта лестница – самая длинная в России, ее длина составляет 1100 метров, в ней 1683 ступени. Подъем наверх займет около 40 минут. Спуститься – в два раза быстрее. Перепад высот - 240 метров. Лестница оборудована перилами, ей могут воспользоваться туристы старшего поколения.

Фото: агентство по туризму

Лестница соединяет две достопримечательности Красноярска - Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские столбы».

На старте – карта маршрута, скамейки, мусорные урны, туалет. На финише, то есть на верхней площадке – обзорная площадка и зона отдыха. И, кстати, лестница освещена, так что гулять по ней можно и вечерами. Работать она будет с 8 утра до 22 часов, круглый год.

Проект лестницы. Фото: агентство по туризму

Чтобы начать прогулку, нужно приехать на личном автомобиле или на автобусе № 37 до комплекса «Гренада».

О строительстве лестницы впервые заговорили в начале лета 2021 года. На реализацию проекта было потрачено 47 миллионов рублей. Сам каркас изготовлен из металла, а перила деревянные. В следующем году благоустройство троп и видовых площадок продолжат.

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