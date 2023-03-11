Житель Красноярска, который устроил стрельбу на Взлетке, рассказал свою версию событий

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

Полиция разыскала участника конфликта, который открыл огонь во время конфликта на Взлетке. Напомним, накануне мужчина повздорил с пассажирами автобуса: прямо в салоне он распылил перцовый баллончик, а когда конфликт продолжился на улице – достал травматический пистолет. По словам очевидца происшествия, стрелок вел себя крайне агрессивно.

Сам мужчина рассказал полицейским, что ссора произошла в автобусе №63. Мужчина возвращался на нем домой, но на остановке «Рынок» в салон зашло очень много людей из другого, сломавшегося автобуса. Двое из новоприбывших пассажиров, по его словам, ни с того ни с сего начали бить красноярца.

– Рядом со мной близко встал мужчина, высокий, крепкий такой, который, держа руку на поручне, ударил меня локтем в висок. Второй человек, за спиной за ним, начал наносить удары по голове, по лицу, и сразу подключился первый мужчина. Все так быстро начало происходить, я достал газовый баллон, – пояснил задержанный.

Откуда у новых попутчиков вдруг взялась такая агрессия, мужчина уточнять не стал. Дальше все прошло уже по известному сценарию – красноярец залил обидчиков перцем, из-за чего водителю пришлось остановиться и выпустить всех пассажиров, а позже, в конфликте, уже на улице, он ранил из травматического пистолета одного из нападавших.

В полиции сообщили, что на красноярца составили протокол за мелкое хулиганство и забрали у него пистолет. Его соперники сейчас проходят лечение в больнице – после этого им проведут судебно-медицинское исследование. Стрелок также написал на своих обидчиков заявление о побоях, а полиция продолжает разбираться в непростой истории.

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Одна из пассажирок автобуса рассказала «КП-Красноярск», с чего начался конфликт со стрельбой на Взлетке. По ее словам, потасовка началась еще в автобусе, и один из конфликтовавших распылил перцовый баллончик. Он же позже и затеял перестрелку.