«Вел себя агрессивно и распылил баллончик»: красноярка рассказала про мужчину, который устроил стрельбу на Взлетке

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Одна из пассажирок автобуса рассказала «КП-Красноярск», с чего начался конфликт со стрельбой на Взлетке. По ее словам, потасовка началась еще в автобусе, и один из конфликтовавших распылил перцовый баллончик. Он же позже и затеял перестрелку.

– Я зашла в автобус уже в самом конце. Конфликт уже был в разгаре, причину даже не знаю, сначала просто крики, маты были, потом началась драка. Автобус был переполнен. Большую агрессию проявлял именно тот мужчина, что стрелял, ну и именно он распылил баллончик, многим пассажиром попали в глаза, больше всего досталось нерусскому парню. На улице стрелявший тоже агрессировал, но из его криков я поняла, что он сам вызвал полицию, – рассказала «Комсомольской правде» свидетельница произошедшего.

Напомним, участники перепалки вышли из автобуса и продолжили конфликт на улице. Один из мужчин размахивал пистолетом – когда его попытался обезвредить сзади прохожий, тот открыл стрельбу и ранил одного из соперников. Полиция сейчас проводит проверку происшествия.

– В ходе выяснения отношений один из участников конфликта, мужчина 1977 г.р., распылил газовый баллончик, а затем выстрелил из травматического пистолета в своих оппонентов. В результате пострадали двое мужчин. Одному из них, местному жителю 1994 г.р., была вызвана скорая медицинская помощь, госпитализации не потребовалось, – добавили в МВД.