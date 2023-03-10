Пассажиры автобуса устроили конфликт со стрельбой в Красноярске

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске пассажиры автобуса устроили ссору, которая переросла в перестрелку. Конфликт произошел на 78 Добровольческой бригады – двое мужчин по неизвестной причине поругались и вышли выяснить отношения на улицу.

Во время перепалки один из участников держал в руках пистолет. Его попытался обезвредить другой прохожий – он подбежал к вооруженному мужчине сзади и попытался повалить его на землю. Однако красноярец с пистолетом не упал и успел сделать выстрел в соперника, после чего раненый мужчина скрылся за углом.

По данным «КП-Красноярск», потасовка началась еще в автобусе: мужчина с пистолетом во время ссоры распылил перцовый баллончик, после чего всех пассажиров пришлось выпустить. Полиция сейчас проводит проверку инцидента.