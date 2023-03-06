Где в Красноярске купить цветы на 8 марта в 2023 году: список точек продажи, адреса, улицы, районы, ассортимент

Где в Красноярске купить цветы на 8 марта в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро начнется празднование Международного женского дня, мэрия уже опубликовала программу мероприятий, а синоптики дали прогноз погоды на выходной день. Но главное в этот праздник, конечно же, букет. Публикуем, где в Красноярске купить цветы на 8 марта в 2023 году. Списком адресов точек продажи поделились в городской администрации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока официальные точки продаж цветов на 8 марта в Красноярске есть в четырех районах города. Ассортимент стандартный – в основном тюльпаны. Букеты будут продаваться до 8 марта включительно:

Фото: Мария ЛЕНЦ

Свердловский район:

- Тимошенкова, 81а;

- Королева, 1а;

- Семафорная, 123.

Центральный район:

- Шахтеров, 51;

- Республики, 43;

- Республики, площадка на перекрестке с улицей Грибоедова;

- Обороны, площадка за мостом через Качу.

Железнодорожный район:

- Ленина, 128;

- Ломоносова, 94;

- Северо-Енисейская, 44;

- Красномосковская, 32.

Ленинский район:

- Амурская, 30А;

- Говорова, 57;

- Волжская, 9;

- Красраб, 47;

- Красраб, 80.

Кировский район:

-сквер Энтузиастов;

-сквер Кировский;

-Алеши Тимошенкова, 169;

-Щорса, 31;

-Щорса, 46;

-Академика Павлова, 35;

-Академика Павлова, 55;

-Транзитная, 34.

Октябрьский район:

-озеро-парк Октябрьский;

- Тотмина, 8 – 10;

- Ладо Кецховели, 65а;

- Мирошниченко, 4;

- Петра Словцова, 12 (у остановки «Поликлиника»);

- Норильская, 1а/1;

- Новосибирская, 41;

- Тотмина, 35а;

- Вильского, 28д;

-Академгородок, 3а;

- Свободный, 48.

Советский район:

- 9 Мая, 35а;

- 9 Мая, 51 – 55;

- 60 лет Образования СССР, 7а;

- 78 Добровольческой Бригады, 10 (на парковке);

- 78 Добровольческой Бригады, 11 (на парковке);

- Авиаторов, 68 (на парковке);

- Аэровокзальная, 22/1 (на парковке);

- Весны, 16а (на парковке);

- Взлетная, 10 (на парковке);

- Комсомольский, 3а;

- Мате Залки, 5 – 9;

- Металлургов, 27/1;

- Металлургов, 53 – 55;

- Молокова, 3;

- Молокова, 54 (на парковке);

- Тельмана, 25;

- Тельмана, 43 (на парковке);

- Ястынская, 19а.

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