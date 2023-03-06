Где в Красноярске купить цветы на 8 марта в 2023 году: список точек продажи, адреса, улицы, районы, ассортимент

Где в Красноярске купить цветы на 8 марта в 2023 году
Фото: Мария ЛЕНЦ
Совсем скоро начнется празднование Международного женского дня, мэрия уже опубликовала программу мероприятий, а синоптики дали прогноз погоды на выходной день. Но главное в этот праздник, конечно же, букет. Публикуем, где в Красноярске купить цветы на 8 марта в 2023 году. Списком адресов точек продажи поделились в городской администрации.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Пока официальные точки продаж цветов на 8 марта в Красноярске есть в четырех районах города. Ассортимент стандартный – в основном тюльпаны. Букеты будут продаваться до 8 марта включительно:
Фото: Мария ЛЕНЦ
Свердловский район:
- Тимошенкова, 81а;
- Королева, 1а;
- Семафорная, 123.
Центральный район:
- Шахтеров, 51;
- Республики, 43;
- Республики, площадка на перекрестке с улицей Грибоедова;
- Обороны, площадка за мостом через Качу.
Железнодорожный район:
- Ленина, 128;
- Ломоносова, 94;
- Северо-Енисейская, 44;
- Красномосковская, 32.
Ленинский район:
- Амурская, 30А;
- Говорова, 57;
- Волжская, 9;
- Красраб, 47;
- Красраб, 80.
Кировский район:
-сквер Энтузиастов;
-сквер Кировский;
-Алеши Тимошенкова, 169;
-Щорса, 31;
-Щорса, 46;
-Академика Павлова, 35;
-Академика Павлова, 55;
-Транзитная, 34.
Октябрьский район:
-озеро-парк Октябрьский;
- Тотмина, 8 – 10;
- Ладо Кецховели, 65а;
- Мирошниченко, 4;
- Петра Словцова, 12 (у остановки «Поликлиника»);
- Норильская, 1а/1;
- Новосибирская, 41;
- Тотмина, 35а;
- Вильского, 28д;
-Академгородок, 3а;
- Свободный, 48.
Советский район:
- 9 Мая, 35а;
- 9 Мая, 51 – 55;
- 60 лет Образования СССР, 7а;
- 78 Добровольческой Бригады, 10 (на парковке);
- 78 Добровольческой Бригады, 11 (на парковке);
- Авиаторов, 68 (на парковке);
- Аэровокзальная, 22/1 (на парковке);
- Весны, 16а (на парковке);
- Взлетная, 10 (на парковке);
- Комсомольский, 3а;
- Мате Залки, 5 – 9;
- Металлургов, 27/1;
- Металлургов, 53 – 55;
- Молокова, 3;
- Молокова, 54 (на парковке);
- Тельмана, 25;
- Тельмана, 43 (на парковке);
- Ястынская, 19а.
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