В Ачинске 4-летний малыш погиб после того, как опрокинул на себя чайник с кипятком

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске погиб 4-летний малыш. Ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком и получил серьезные обширные ожоги, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сообщение о гибели мальчика поступило в дежурную часть сегодня, 6 марта, рано утром. Как рассказала мама малыша, еще 1 марта он обжегся, вылив на себя кипяток в квартире у бабушки. Однако в больницу женщины не обратилась, не вызвали ребенку и врача.

Следователям мама мальчикам объяснила, что посчитала, что сможет вылечить сына самостоятельно. 2 марта она купила в аптеке жаропонижающее средство, а также средство от ожогов.

Все 4 дня мальчика с ожогами лечили самостоятельно. 5 марта женщина легла с сыном спать, а около 6.30 обнаружила его мертвым.

Матери погибшего малыша 32 года, к суду раньше она не привлекалась, не работала. В семье есть еще трое детей. Самому младшему 1 год и 9 месяцев, среднему и старшему 5 и 11 лет.

Органы внутренних дел принимают меры по изъятию детей из семьи – их передадут в медицинское учреждение.

Следственный комитет уже завел уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку.

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