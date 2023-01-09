В Туве маленький ребенок погиб от угарного газа. Фото: следком

В Туве следком расследует гибель маленького ребенка, уголовное дело заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительно известно, что произошла трагедия днем 7 января в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района. Хозяйка частного дома отлучилась по хозяйству. При этом она оставила внутри двух малышей, младшему – всего полтора года, старшему – три.

Заперла двери на замок и ушла. А когда вернулась спустя некоторое время, весь дом внутри был наполнен едким дымом от тлеющего матраса. Самый маленький к приходу матери скончался, второго врачам удалось спасти. Его здоровью в настоящее время ничего не угрожает.

- В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств трагедии. Следствием будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка, - прокомментировали в пресс-службе тувинского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск.