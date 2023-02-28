В Туве мать случайно задушила новорожденную дочь во время кормления грудью Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 23-летняя женщина случайно задушила свою новорожденную дочь. Об этом сообщает республиканский СК.

Трагедия произошла еще 25 февраля в селе Успенка. На дворе было около 5 часов утра. Девушка лишь несколько дней назад была выписана после родов домой. Сон у новорожденной дочери был беспокойный и она начала кричать.

Мать решила покормить девочку грудью. Ребенок успокоился, девушка же уснула, из-за чего непроизвольно придавила малышку. Та скончалась от удушения. Проснувшись, мать увидела, что ребенок признаков жизни уже не подает.

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас они выясняют обстоятельства трагедии, и выясняется точная причина смерти ребенка.

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