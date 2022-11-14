«Бежала за машиной и скулила»: пожарные под Красноярском спасли многодетную пушистую семью

«Бежала за машиной и скулила»: пожарные под Красноярском спасли пушистую семью. Фото: ГУ МЧС по краю

Пожарная бригада возвращалась в свою пожарно-спасательную часть, которая находится на 21-м километре Енисейского тракта, совсем недалеко от Красноярска. Парни устали: ведь любой экстренный вызов всегда требует больших сил и внимания. Хотелось поскорее попасть на место и снять с себя задымленную робу.

Ехали по проселочной дороге, как вдруг обратили внимание на собаку. Бездомная лохматая дворняга бежала за машиной, громко лаяла, скулила, снова лаяла. Как будто умоляла людей остановиться, словно для нее это был вопрос жизни и смерти.

Водитель нажал на тормоз. Собака позвала людей за собой, в поле. С ночи подморозило до минус 12 градусов, снег запорошил сухую траву. И среди этой травы копошились черно-белые комочки. Пищали, сбиваясь в кучку, ища друг у друга хоть немного тепла. Мать-собака подбежала к ним, ткнулась носом одного, другого, потом снова посмотрела на людей пронзительным взглядом: «Помогите!»

Ребята растут шустрые и любят играть с людьми. Фото: ГУ МЧС по краю

Парни сгребли всех щенков в охапку, их оказалось восемь. Забрали и мать-героиню. Привезли всю семью в часть.

- Первым делом сколотили для них дом – деревянную будку. Все пушистое семейство поселилось в ней и живет с комфортом. Личный состав скинулся деньгами и закупил животным корм. А теперь малышей планируют пристроить в добрые руки. Они станут лучшими друзьями для новых хозяев, а пока с удовольствием играют с пожарными, когда у тех есть свободное время, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Кстати, если хотите обрести преданного четвероного друга, звоните по телефону: 8 (391-33) 32-1-12.

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