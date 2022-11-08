Примерзла хвостом и трепетала от страха: на севере Красноярского края спасли Серую шейку. Фото: заповедник «Центральносибирский»

Серая кроха обреченно трепыхалась среди сухой травы – до спасительной кромки воды всего ничего, один рывок. Но образовавшийся за ночь лед крепко держал утку в плену – Серая шейка вмерзла в него хвостом. Ее ждала печальная участь. Сколько бы она тут просидела – сутки, двое? На помощь сородичей можно не рассчитывать, взаимовыручка и поддержка – это не про диких уток. Оставалось только смириться с участью.

Но вдруг появилась лодка с людьми. Притихшая было птица снова встрепенулась от страха. Это вам не нахальные обитатели города, которые подплывают к людям близко-близко и прямо выпрашивают еду у них из рук. Здесь, в приполярной зоне, птиц и зверей оберегают от контакта с человеком. Поэтому они так пугливы и осторожны.

Тут ее и заметили. Это были инспекторы Центральносибирского заповедника, они как раз патрулировали кордон Комса и остров Комсинский на Енисее.

Кроха поначалу отчаянно сопротивлялась. Фото: заповедник «Центральносибирский»

- Будучи людьми с горячим сердцем, неравнодушными ко всему живому, они ринулись освобождать пленницу, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск методист отдела экологического просвещения заповедника Мария Копылова. – Сначала бедняга всячески пыталась сопротивляться мужчинам, интенсивно размахивая крыльями, но очень быстро поняла, что неизвестные существа не желают ей зла. И стихла, решив уступить судьбе, смирившись со сложившейся ситуацией. Вскоре все успешно завершилось: серая утка, живая и невредимая, оказалась на свободе и полетела дальше по своим утиным осенним делам. Инспекторам оставалось только наблюдать за удаляющимся силуэтом спасенной птахи… И вот они уже спешат продолжить патрулирование: вдруг еще кто-то срочно нуждается в их помощи?

Как получилось, что бедолага оказалась в ледяном плену? Остается только догадываться. Скорее всего уточка решила отдохнуть и набраться сил после сытного обеда. На ночь устроилась среди припорошенного снегом тальника, как раз в полуметре от воды. Но к утру приморозило и влажный снег превратился в неподъемный для нее ледяной комок. Она не могла даже с места сдвинуться, не то, чтобы взлететь. Так что спасибо инспекторам, которые появились здесь на ее счастье.

Добавим, что государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский» расположен в южной части Туруханского района и юго-западной части Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Его площадь составляет более миллиона гектаров.

Ну, вот и все - счастливого пути. Фото: заповедник «Центральносибирский»

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